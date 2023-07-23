Ученые доказали, что старость можно обратить вспять

Ученые из Гарвардской медицинской школы обнаружили, что вызванное стрессом биологическое старение можно обратить вспять. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Cell Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В своей работе ученые проанализировали профили метилирования ДНК людей и мышей в ответ на различные стрессовые стимулы (беременность, операции, COVID-19). Процесс метилирования ДНК позволяет организму регулировать активность тех или иных генов, подстраиваясь под среду. Исследователи также использовали транскриптомные и метаболомные биомаркеры для подтверждения своих выводов. Кроме того, авторы провели анализ предыдущих работ на эту тему.

Исследователи обнаружили, что воздействие стресса вызвало временное увеличение биологического возраста. Это увеличение было обратимым, и биологический возраст восстанавливался до первоначального уровня, как только стресс был снят.

"Например, у пожилых пациентов, перенесших экстренную операцию, наблюдалось быстрое увеличение биологического возраста, но он вернулся к исходному уровню в течение нескольких дней после операции. Аналогичные обратимые изменения биологического возраста наблюдались в ответ на беременность и инфекцию COVID-19. Результаты нашего исследования подчеркивают способность обратить вспять темпы старения", - отметили авторы.