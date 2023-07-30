Колебания холестерина связали с риском деменции

Ученые из Клиники Мэйо выяснили, что колебания уровня холестерина и триглицеридов связаны с повышенным риском развития деменции у пожилых людей. Исследование опубликовано в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи использовали медицинские данные 11,5 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, у которых ранее не диагностировали болезнь Альцгеймера или деменцию. Ученые оценили показатели общего холестерина, триглицеридов, "плохого" холестерина (ЛПНП) и "хорошего" холестерина (ЛПВП) у участников как минимум в три разных дня за пять лет до начала исследования.

За участниками наблюдали в среднем 13 лет. За это время у 2473 человек развилась болезнь Альцгеймера или другая форма деменции.

У участников с самыми заметными колебаниями общего холестерина риск развития деменции был на 19% выше, чем у участников с наиболее стабильными показателями. Сильные колебания уровня триглицеридов были связаны с увеличением риска деменции на 23%. Исследователи не обнаружили связи между изменениями уровня ЛПНП и ЛПВП и повышенным риском развития деменции.

Ученые сделали поправку на переменные, которые могут повлиять на риск деменции, включая пол, расу, образование и прием препаратов для снижения холестерина.

Авторы отметили, что их работа обнаружила связь, но она не доказывает, что колебания уровня холестерина и триглицеридов вызывают деменцию. Необходимо больше исследований, чтобы выяснить, можно ли снизить риск деменции, избавившись от колебаний холестерина.