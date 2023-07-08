Названы новые негативные последствия недосыпа

Ученые из Калифорнийского университета назвали новые негативные последствия недосыпа. Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Healthy Longevity, показало, что недостаток сна нивелирует защитный эффект физических нагрузок от снижения когнитивных способностей с возрастом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе работы авторы изучили когнитивные функции за десятилетний период у почти девяти тысяч человек в возрасте от 50 лет и старше. У испытуемых оценивалось, как различные комбинации привычек сна и физической активности могут влиять на их умственные способности.

Анализ выявил, что у людей которые были более физически активны, но спали недолго - в среднем менее шести часов, - наблюдалось более быстрое снижение когнитивных функций. В частности, через десять лет их умственные показатели были эквивалентны участникам, которые занимались меньшей физической активностью.

Предыдущие исследования демонстрировали, что занятия спортом способны улучшить когнитивные навыки. Однако теперь удалось доказать, что это происходит только в том случае, если человек спит от шести до восьми часов в сутки. Причем подобная корреляция наблюдалась лишь в определений возрастной группе - от 50 до 60 лет. У более пожилых участников в возрасте от 70 лет и старше когнитивные преимущества от физической активности сохранялись, даже несмотря на короткий сон.