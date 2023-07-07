В США одобрили первое лекарство от болезни Альцгеймера

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) Минздрава США окончательно одобрило применение препарата "Леканемаб" (коммерческое название Leqembi), который стал первым средством, не только борющимся с симптомами болезни Альцгеймера, но и позволяющим замедлить ее развитие. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, распространенном в ночь на пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшнее решение [об окончательном одобрении препарата] было принято потому, что лекарство против <...> болезни Альцгеймера показало клиническую эффективность", - отметила глава отдела FDA по неврологическим препаратам Тереза Бураккио. Она уточнила, что дополнительное исследование, проведенное экспертами ведомства, "подтвердило безопасность и эффективность препарата" для людей, страдающих от этой болезни на ранней стадии. Эта категория пациентов составляет "примерно одну шестую" от общего числа людей с диагностированной болезнью Альцгеймера. В США этим заболеванием страдают более 6,5 млн человек.

В начале января американский регулятор выдал ускоренное предварительное разрешение на применение препарата Leqembi, разработанного японской компанией Eisai и американской компанией Biogen. Это лекарство не может полностью излечить от болезни, однако "оно не просто борется с ее симптомами, но и замедляет ее развитие", подчеркивают эксперты.

Болезнь Альцгеймера "постепенно разрушает память и приводит к деградации умственных способностей", затем пациенты теряют возможность "выполнять самые простые задания", отмечается в пресс-релизе FDA. Точные ее причины неизвестны, однако они связаны с изменениями в человеческом мозге, которые приводят к отмиранию нейронов и разрушению нейронных связей.