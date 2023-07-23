Яд рыбы оказался эффективен при астме

Бразильские ученые из Института Бутантан в Сан-Паулу обнаружили, что яд рыбы Thalassophryne nattereri эффективно контролирует воспаление легких, вызванное астмой. На основе молекулы в будущем можно будет разработать новые лекарства от этого заболевания. Результаты работы опубликованы в журнале Cells, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

T. nattereri - небольшая рыба, которая живет в прибрежных водах на севере и северо-востоке Бразилии. Это животное обладает двумя спинными и двумя боковыми шипами, соединенные с ядовитыми железами у основания плавников. Когда на рыбу наступают или к ней прикасаются, она вводит яд, вызывающий сильную боль, воспаление, который также потенциально может привести к некрозу.

Токсин T. nattereri начали исследовать еще в 1996 году для разработки терапевтических направлений для людей, пострадавших в результате несчастных случаев. Оказалось, что яд содержит в себе уникальный пептид TnP, который в процессе дальнейших лабораторных испытаний показал противовоспалительные свойства.

В ходе экспериментов на мышах, которые были больны бронхиальной астмой, подопытным вводили TnP. У таких животных не наблюдалось гиперреактивности дыхательных путей или ремоделирования легких. Молекула системно воздействовала на вторичные лимфоидные органы и локально на легкие, предотвращая выработку цитокинов Th2 и Th17. Кроме того, у испытуемых сокращалась гиперплазия клеток, вырабатывающих слизь, и уменьшалось отложение субэпителиального коллагена.

На данный момент команда подала заявку на патент. В будущем они планируют провести новые исследования, чтобы определить, на какие еще заболевания TnP может воздействовать.