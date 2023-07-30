Мясников назвал шесть факторов риска менингита

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал шесть факторов, повышающих риск заболеть менингитом. Их доктор перечислил в посте, опубликованном в его Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым фактором риска Мясников назвал нахождение в замкнутых коллективах. "Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. (...) Обычно так и происходит: собираются вместе носители менингококков. И начинается нежелательный обмен! Нахождение в тесных коллективах, семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем", - рассказал доктор.

В число факторов, которые повышают вероятность заболеть, он также включил врожденный дефицит белков, участвующих в создании и укреплении иммунной системы, удаленную селезенку, курение, травмы носа и респираторные вирусные инфекции.