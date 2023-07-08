Этот старинный рецепт поможет уменьшить симптомы варикоза
Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru расскажет о старом натуральном средстве, которое помогает уменьшить симптомы варикоза. Попробуй его, результаты не заставят себя ждать.
В наше время есть множество косметических и лечебных средств, которые помогают уменьшить размеры расширенных вен при варикозе. Для снятия воспаления в них обычно используются активные вещества, содержащиеся в различных натуральных ингредиентах.
Однако, многие из этих средств слишком дороги, и они не всегда дают ожидаемый результат.
В этой статье мы расскажем об одном интересном и, что важно, 100% натуральном и экономичном рецепте, с помощью которого можно улучшить кровообращение в ногах и уменьшить симптомы варикоза. Хочешь с ним познакомиться?
Как бороться с варикозом и улучшить кровообращение
В этом домашнем средстве от варикоза полезные свойства моркови соединяются с целебными свойствами геля алоэ вера и яблочного уксуса. Такая комбинация помогает снять воспаление и улучшить кровообращение.
Кремообразная консистенция этого средства облегчает его применение как наружного средства при массаже. Такой массаж способствует уменьшению чувства тяжести в ногах и боли.
Морковь - овощ, богатый антиоксидантами, способствующими улучшению кровообращения и оксигенации клеток. Бета-каротины, содержащиеся в моркови, оказывают успокаивающий эффект, а клетчатка и витамины повышают эластичность кожи.
Гель алоэ вера, благодаря высокому содержанию в нем необходимых аминокислот, воды и витаминов, действует как натуральное противовоспалительное и сосудорасширяющее средство.
Витамины С и Е способствуют рассасыванию тромбов в крови, улучшению кровообращения и замедлению старения клеток.
Для усиления эффекта добавляется яблочный уксус, натуральное тонизирующее средство, которое активизирует кровообращение и уменьшает размеры пораженных варикозом вен.
Этот ингредиент действует также как анальгетик и расслабляющее средство; в результате уменьшается ощущение напряжения и боли в ногах.
Как приготовить это натуральное средство для борьбы с варикозом?
Это натуральное средство для борьбы с варикозом помогает уменьшить сосудистые "паучки" и расширенные вены темно-красного и синего цвета.
Благодаря постоянному применению этого средства, их размер уменьшается, и они уже не так сильно видны.
Ингредиенты
- 2 большие моркови
- 2 листа алоэ вера
- 5 ложек яблочного уксуса (50 мл)
Приготовление
- Позаботься о том, чтобы морковь была экологически чистая и хорошего качества. Почисти ее и порежь на несколько кусков (так легче будет готовить пюре).
- Можно делать пасту из моркови прямо в блендере, но лучше морковь предварительно отварить; тогда консистенция пасты будет лучше.
- Затем надрежь ножом листья алоэ вера и извлеки из них гель.
- Помести все это (вместе с яблочным уксусом) в блендер.
- Включи блендер на несколько секунд, чтобы получился однородный крем.
Способ применения
- Прежде чем наносить на кожу этот крем, сделай эксфолиацию. После удаления омертвевших клеток крем будет лучше впитываться в кожу.
- Затем нанеси крем на пораженные варикозом места и делай мягкий массаж.
- После этого крем должен впитываться в кожу 30-40 минут, затем его нужно смыть холодной водой.
- Для того, чтобы быстро добиться хороших результатов, повторяй эту процедуру ежедневно.
- Если не можешь делать ее каждый день, занимайся этим хотя бы три раза в неделю.
- Дополнительно к этой процедуре можно дважды в день наносить на пораженные места яблочный уксус. Тогда результаты будут еще лучше.
У тебя варикозное расширение вен? Тогда приготовь это домашнее средство и применяй его, следуя приведенным рекомендациям. Не забывай также пить достаточное количество воды и есть продукты, богатые витамином Е, необходимыми жирными кислотами и микроэлементами.
Помни, что если не лечить варикоз, состояние вен, кожи и всего организма может ухудшиться, и эта проблема станет очень серьезной. Если это средство не помогает тебе и вызывает боль, обратись к врачу. Он поможет подобрать другие средства и способы борьбы с варикозом.
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