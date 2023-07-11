Коронавирусом можно будет лечить рак?

Коронавирус теоретически можно применять для лечения рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом в интервью проекту журналистки Ольги Копыловой "Посоветуйте, доктор!" сообщил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.

По его словам, наблюдалось улучшение состояния онкологических пациентов, переболевших коронавирусом. Чумаков отметил, что у него были пациенты, у которых после перенесенного ковида возникло очень сильное облегчение.

Чумаков отметил, что давно известно о способности вирусов бороться с раком. Опухолевые клетки утрачивают противовирусную защиту, что позволяет вирусам легче там реплицироваться.

Как считает ученый, возможно использование коронавируса в качестве онколитического препарата. Однако для этого требуется полностью избавиться от его инфекционности, чтобы он не обладал патогенными свойствами.

При этом Чумаков выразил мнение, что вряд ли стоит применять для лечения именно коронавирус, так как существует значительное количество менее опасных вирусов, из которых уже создаются онколитические вирусы. Ученый назвал в качестве примера энтеровирусы, которые применяются для лечения рака.

Чумаков особо подчеркнул, что применение вирусов при лечении рака может носить исключительно индивидуальный характер, так как в зависимости от конкретного пациента они могут как давать результат, так и нет.