7 натуральных средств, которые помогут быстро устранить газы
Эта досадная проблема встречается очень часто. Но можно избавиться от газов при помощи этих простых, быстродействующих и натуральных средств.
Ветрогонные препараты - это средства, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, устраняя газы и колики, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
Они оказывают спазмолитическое воздействие на гладкие мышцы кишечника и желудка, что, в свою очередь, уменьшает брожение в кишечной флоре.
Поскольку газы являются очень распространенной проблемой, в фармацевтической промышленности представлен широкий спектр средств для борьбы с ней. Тем не менее, существуют доказательства того, что некоторые химические вещества, содержащиеся в таких препаратах, вредны и могут вызывать нежелательные побочные эффекты у некоторых людей.
Не все об этом знают, но существуют 100% натуральные средства для борьбы с метеоризмом, которые оказывают такой же эффект, как химические препараты, однако не имеют побочных реакций.
Сегодня мы поделимся с вами 7 наиболее эффективными натуральными средствами для решения этой проблемы, ингредиенты для которых всегда находятся у нас под рукой.
Попробуйте их!
1. Фенхель
Фенхель является одним из ветрогонных растений, которые помогают контролировать избыточное производство газов и уменьшают воспаление.
Его настой обладает спазмолитическим эффектом, уменьшая напряжение в животе и облегчая боль.
Ингредиенты
- ½ чайной ложки семян фенхеля (2,5 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Засыпьте семена фенхеля в кипящую воду, затем уменьшите огонь и варите в течение 3 минут.
- Дайте настояться 15 минут и пейте.
- Повторяйте прием два или три раза в день.
2. Больдо
Больдо - очень популярное растение, которое широко используется в альтернативных методах лечения печени и пищеварительной системы.
Оно содержит двадцать алкалоидов и эфирное масло, которое называется цинеол, оказывающее успокаивающее воздействие при повышенном газообразовании и защищающее желудок.
Ингредиенты
- 1 чайная ложка листьев больдо (5 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Добавьте листья больдо в стакан кипятка, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.
- Пейте мелкими глотками и повторяйте прием два раза в день.
3. Мята
Мята не только уменьшает газы в кишечнике, но и способствует лучшему перевариванию пищи, помогая избежать боли и запора.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка листьев мяты (10 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Вскипятите чашку воды, добавьте в нее листья мяты и дайте покипеть на медленном огне в течение нескольких минут.
- Снимите с огня, дайте настояться, процедите и пейте.
- Следует пить не более 3 чашек мятного отвара в день.
4. Анис
Это еще одно ветрогонное средство, способное контролировать метеоризм и воспаление.
И звезчатый, и свежий анис используются для приготовления вкусного настоя, помогающего устранить газы.
Ингредиенты
- 2 звездочки аниса
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Киньте анис в стакан воды, поставьте на средний огонь и дайте закипеть.
- Когда все будет готово, подождите несколько минут и пейте.
- Этот настой можно принимать два раза в день.
5. Корица
Среди наших специй тоже можно найти ветрогонное средство, это корица.
Помимо использования в кулинарии, доказано, что в виде чая она помогает устранить газы, боль и расстройство желудка.
Ингредиенты
- ½ чайной ложки корицы (2,5 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Добавьте чайную ложку корицы в стакан кипящей воды, накройте крышкой и подождите 10 минут.
- Пейте после еды, особенно если вы злоупотребили пищей, при любом пищеварительном дискомфорте.
6. Пищевая сода и лимон
Сочетание пищевой соды с лимоном является одним из лучших способов лечения кишечных газов и изжоги.
Ингредиенты
- ½ чайной ложки пищевой соды (5 г)
- ½ лимона
- ½ стакана воды (100 мл)
Приготовление
- Растворите сок половины лимона в воде и добавьте туда соду.
- Сода вступит в реакцию с кислотой, и вы увидите "шипучий" эффект.
- Не пейте слишком много.
7. Ромашка
Ромашка является одним из лучших растений, чтобы облегчить боли в желудке и решить другие проблемы, такие как воспаление, метеоризм и даже язва.
Ингредиенты
- 1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)
- 1 стакан воды (250 мл)
Приготовление
- Добавьте столовую ложку цветков ромашки в стакан кипящей воды, накройте крышкой и подождите 10 минут, затем пейте.
- Рекомендуется от двух до трех чашек в день.
Не забудьте, что стоит использовать какое-то одно из этих средств, потому что их комбинация может привести к ряду нежелательных эффектов. Если газы не проходят, обратитесь к врачу, чтобы определить причину.
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