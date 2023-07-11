7 натуральных средств, которые помогут быстро устранить газы

Эта досадная проблема встречается очень часто. Но можно избавиться от газов при помощи этих простых, быстродействующих и натуральных средств.

Ветрогонные препараты - это средства, которые нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, устраняя газы и колики, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Они оказывают спазмолитическое воздействие на гладкие мышцы кишечника и желудка, что, в свою очередь, уменьшает брожение в кишечной флоре.

Поскольку газы являются очень распространенной проблемой, в фармацевтической промышленности представлен широкий спектр средств для борьбы с ней. Тем не менее, существуют доказательства того, что некоторые химические вещества, содержащиеся в таких препаратах, вредны и могут вызывать нежелательные побочные эффекты у некоторых людей.

Не все об этом знают, но существуют 100% натуральные средства для борьбы с метеоризмом, которые оказывают такой же эффект, как химические препараты, однако не имеют побочных реакций.

Сегодня мы поделимся с вами 7 наиболее эффективными натуральными средствами для решения этой проблемы, ингредиенты для которых всегда находятся у нас под рукой.

Попробуйте их!

1. Фенхель

Фенхель является одним из ветрогонных растений, которые помогают контролировать избыточное производство газов и уменьшают воспаление.

Его настой обладает спазмолитическим эффектом, уменьшая напряжение в животе и облегчая боль.

Ингредиенты

½ чайной ложки семян фенхеля (2,5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Засыпьте семена фенхеля в кипящую воду, затем уменьшите огонь и варите в течение 3 минут.

Дайте настояться 15 минут и пейте.

Повторяйте прием два или три раза в день.

2. Больдо

Больдо - очень популярное растение, которое широко используется в альтернативных методах лечения печени и пищеварительной системы.

Оно содержит двадцать алкалоидов и эфирное масло, которое называется цинеол, оказывающее успокаивающее воздействие при повышенном газообразовании и защищающее желудок.

Ингредиенты

1 чайная ложка листьев больдо (5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Добавьте листья больдо в стакан кипятка, накройте крышкой и дайте настояться 10 минут.

Пейте мелкими глотками и повторяйте прием два раза в день.

3. Мята

Мята не только уменьшает газы в кишечнике, но и способствует лучшему перевариванию пищи, помогая избежать боли и запора.

Ингредиенты

1 столовая ложка листьев мяты (10 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Вскипятите чашку воды, добавьте в нее листья мяты и дайте покипеть на медленном огне в течение нескольких минут.

Снимите с огня, дайте настояться, процедите и пейте.

Следует пить не более 3 чашек мятного отвара в день.

4. Анис

Это еще одно ветрогонное средство, способное контролировать метеоризм и воспаление.

И звезчатый, и свежий анис используются для приготовления вкусного настоя, помогающего устранить газы.

Ингредиенты

2 звездочки аниса

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Киньте анис в стакан воды, поставьте на средний огонь и дайте закипеть.

Когда все будет готово, подождите несколько минут и пейте.

Этот настой можно принимать два раза в день.

5. Корица

Среди наших специй тоже можно найти ветрогонное средство, это корица.

Помимо использования в кулинарии, доказано, что в виде чая она помогает устранить газы, боль и расстройство желудка.

Ингредиенты

½ чайной ложки корицы (2,5 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Добавьте чайную ложку корицы в стакан кипящей воды, накройте крышкой и подождите 10 минут.

Пейте после еды, особенно если вы злоупотребили пищей, при любом пищеварительном дискомфорте.

6. Пищевая сода и лимон

Сочетание пищевой соды с лимоном является одним из лучших способов лечения кишечных газов и изжоги.

Ингредиенты

½ чайной ложки пищевой соды (5 г)

½ лимона

½ стакана воды (100 мл)

Приготовление

Растворите сок половины лимона в воде и добавьте туда соду.

Сода вступит в реакцию с кислотой, и вы увидите "шипучий" эффект.

Не пейте слишком много.

7. Ромашка

Ромашка является одним из лучших растений, чтобы облегчить боли в желудке и решить другие проблемы, такие как воспаление, метеоризм и даже язва.

Ингредиенты

1 столовая ложка цветков ромашки (10 г)

1 стакан воды (250 мл)

Приготовление

Добавьте столовую ложку цветков ромашки в стакан кипящей воды, накройте крышкой и подождите 10 минут, затем пейте.

Рекомендуется от двух до трех чашек в день.

Не забудьте, что стоит использовать какое-то одно из этих средств, потому что их комбинация может привести к ряду нежелательных эффектов. Если газы не проходят, обратитесь к врачу, чтобы определить причину.