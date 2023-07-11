Черный чай: 6 целебных напитков на его основе

Черный чай - это напиток с тысячелетней историй, он популярен во всем мире. За его приятным вкусом и насыщенным цветом скрываются многочисленные целебные свойства. Например, черный чай является природным антиоксидантом и обладает мочегонным действием.

В этой статье мы представим вам 6 целебных рецептов черного чая. Мы добавили дополнительные ингредиенты, которые многократно увеличивают пользу этого напитка. Обязательно попробуйте их для того, чтобы справиться с небольшими проблемами со здоровьем.

Лечебный черный чай

1. Антиоксидант с лимоном

Черный чай обладает сильным антиоксидантным эффектом. Этим он обязан тому, что содержит флавоноиды. Эти вещества помогают замедлить старение, так как защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов.

Чай с лимоном не просто так пользуется огромной популярностью. Ведь он не только вкусный, но и очень полезный. Лимон - источник витамина С, а потому тоже защищает клетки от окислительного стресса. Если вы любите сладкий чай, советуем добавить в него немного стевии. Это более полезная альтернатива рафинированному сахару.

2. Черный чай с мятой для улучшения пищеварения

Вы знали, что если пить черный чай после еды, это поможет вам улучшить пищеварение? Можете сами в этом убедиться! Благодаря вяжущим и противовоспалительным свойствам этот напиток также помогает при расстройстве желудка и прочих подобных проблемах.

Советуем добавить в чай свежие листики мяты. Так любят пить его на востоке, например, в Марокко. Мята придаст приятный сладкий вкус, а также поможет пищеварительному процессу.

Тем не менее, если вы страдаете от анемии, вам стоит быть осторожнее с чаем. Дело в том, что он может ухудшить усвоение железа. Так что не стоит пить этот напиток вместе с железосодержащими продуктами.

3. Черный чай со стевией для понижения уровня глюкозы

Резистентность к инсулину - гораздо более распространенная проблема, чем вам кажется. Ей характерны такие симптомы, как аккумуляция жира в области живота, усталость, бессонница, выпадение волос...

Однако существуют натуральные средства для профилактики и лечения этого состояния, а также для предотвращения диабета. Одним из них и является черный чай.

Но будьте внимательны, не стоит добавлять в чай сахар. Так вы лишь ухудшите свое состояние. Хорошей альтернативой является стевия. Это природный подсластитель, который также понижает уровень сахара в крови.

4. Бодрящий чай с корицей и медом

Чай - не менее бодрящий напиток, чем кофе, ведь он тоже содержит кофеин. Поэтому если вам предстоит какое-то важное дело, стоит выпить чашку чая. Кроме того, он поможет нормализовать низкое давление, если, конечно, у вас есть такая проблема.

Тем не менее следует помнить, что кофеин дает быстрый, но кратковременный эффект. Чтобы продлить действие напитка, советуем добавить при заварке корицу (желательно цейлонскую) и пчелиный мед. Эти два ингредиента также обладают стимулирующим эффектом, однако он не затрагивает нервную систему. Мед и корица дарят энергию и таким образом помогают бороться с физическом и умственным истощением.

5. Укрепляющий чай с куркумой и кокосовым молоком

Если вы часто болеете и хотите укрепить свой иммунитет, пейте черный чай. А куркума и молоко помогут усилить положительное влияние этого напитка на вашу иммунную систему. Мы уже не раз писали о полезных свойствах этих двух ингредиентов.

Заварите чай с куркумой, а через пару минут добавьте в него кокосовое молоко. Если вам нравится более сладкий вкус, добавьте в напиток натуральный мед или стевию.

6. Мочегонное средство с анисом

Наш последний рецепт будет полезен тем, кто часто страдает от задержки жидкости в организме. Помимо мочегонного эффекта, анис придает напитку приятный аромат.

Помните, что лучше всего пить чай с анисом натощак или между приемами пищи. Сколько его пить? Будет вполне достаточно 2-3 чашек в день, чтобы заметить положительный результат.

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