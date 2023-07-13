Как облегчить симптомы хронической депрессии?

Ученые из Исследовательского центра физической активности для здоровья при Университете Лимерика в Ирландии назвали способ сокращения симптомов хронической депрессии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, согласно работе, опубликованной в журнале JAMA Network Open, физические упражнения, выполняемые людьми старше 50 лет, могут улучшить проявления депрессивного расстройства.

В ходе исследования, которое продолжалось десять лет, авторы проанализировали данные четырех тысяч взрослых со средним возрастом 61 год, которые страдали депрессией. Испытуемых попросили пройти опрос, который включал вопросы об их физической активности и уровнях физической нагрузки.