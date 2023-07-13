Сохранить хорошее зрение вам помогут эти 4 суперпродукта

Многие люди страдают от таких проблем, как усталость глаз, миопия или катаракта. В некоторых случаях это можно объяснить естественными процессами старения. Тем не менее определенные вредные привычки также могут негативно сказываться на здоровье глаз. Что вы делаете для того, чтобы сохранить хорошее зрение?

К сожалению, немногие могут ответить на этот вопрос. А ведь заботиться о глазах необходимо для поддержания здоровья. Не последнее место тут занимает такой фактор, как питание. Дело в том, что здоровье глаз зависит от определенных питательных веществ. Например, таких как:

Витамины А и С

Флавоноиды

Каротиноиды

Жирные кислоты омега-3

Минералы

Антиоксиданты

Как питание может помочь сохранить хорошее зрение?

Зеленые овощи

Все овощи с зелеными листьями, такие как салат, шпинат или зелень, помогают защитить здоровье глаз благодаря содержанию антиоксидантов.

Итак, если вы хотите сохранить хорошее зрение, в вашем ежедневном рационе должны присутствовать такие овощи, как шпинат, савойская капуста, мангольд или брокколи. Все они являются источником витамина А, защищающего роговицу глаз.

Кроме того, в них содержатся и другие полезные вещества. Среди них лютеин, защищающий глаза от воздействия ультрафиолета, и зеаксантин, который способствует хорошему зрению. Так что это действительно отличный выбор.

Морковь

Морковь известна как естественный источник витамина А.

Клетки сетчатки глаза, известные как палочки, могут разрушаться при дефиците витамина А. В свою очередь, это может вызывать проблемы со зрением. Тем не менее исследователи из Университета Дьюка утверждают, что эту проблему можно решить.

Как? Скомпенсировав недостаток витамина А в организме путем приема бета-каротина, который способствует его синтезу. Именно поэтому морковь так полезна для зрения, ведь она является источником бета-каротина.

Конечно, морковь поможет лишь в том случае, если ухудшение зрения вызвано именно дефицитом витамина А. Однако это в целом очень полезный овощ, так что его стоит есть всем, кто заботится о своем здоровье.

Болгарский перец

Для того чтобы сохранить здоровье глаз, регулярно ешьте красный болгарский перец.

Еще один овощ, который поможет сохранить хорошее зрение, - это болгарский перец. Ведь он является богатым источником витаминов А и С. Как мы уже говорили выше, витамин А помогает поддерживать клетки глаз здоровыми.

Кроме того, витамин С помогает предотвратить глазные инфекции, а также является мощным антиоксидантом, который защищает клетки от преждевременного старения. Красный болгарский перец также содержит витамин В6, лютеин, зеаксантин, бета-каротин и ликопин. Все эти вещества необходимы для здоровья глаз.

Клубника

Эта ягода является источником витамина С.

Клубника содержит большое количество витамина С. Этот антиоксидант необходим организму для поддержания здоровья глаз, а также профилактики болезней, связанных с воспалением и старением.

Другие антиоксиданты, присутствующие в клубнике, помогут вам избежать многих проблем с глазами. Например, таких как сухость глаз, дегенерация желтого пятна и ухудшение остроты зрения. Если есть клубнику каждый день, то вы значительно снизите вероятность проблем со зрением, особенно связанных с возрастом.

Как видите, небольшие изменения в вашей диете помогут вам сохранить хорошее зрение на долгие годы. Так что обязательно добавьте все эти продукты в свой рацион!

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