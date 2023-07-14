Эндокринолог рассказала о влиянии супа на вес

Чтобы похудеть, нужно соблюдать два простых правила.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом рассказала в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова.

Специалистка рекомендовала ежедневно примерно за 30-40 минут до обеда выпивать стакан теплой или даже горячей - до 50 градусов Цельсия - воды. "Мало того, что вода занимает объем желудка, так еще и активизирует выработку гормона насыщения - холецистокинина. И вообще вода нужна нам всегда!" - написала она.

Павлова также советует есть на обед суп. "Он должен быть умеренно жирным, с твердыми кусочками пищи, которые необходимо тщательно пережевывать - неторопливо и вдумчиво. Горячий суп (борщ, щи, уха или любой овощной на мясном бульоне) тоже помогает вырабатываться холецистокинину", - объяснила она.

Человек, съевший горячий суп, продолжила эндокринолог, сможет насытиться меньшим количеством еды и не переесть. Людям с проблемами с мочевой кислотой, отметила она, противопоказаны супы на мясном бульоне, а также с щавелем или шпинатом - им следует есть овощные.