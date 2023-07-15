Совершен прорыв в борьбе с раком

Ученые из Корейского института машин и материалов и Корейского научно-исследовательского института бионауки и биотехнологий первые использовали 3D-принтер для уничтожения раковых клеток. Этого удалось добиться при помощи стимуляции функции иммунных клеток.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в журнале Biomaterials Research.

Технология 3D-биопечати подразумевает включение естественных киллеров (NK-клеток) в поры гидрогеля - основу печати. Затем гидрогель пересаживают в место опухоли, а NK-клетки через определенное время начинают бороться с новообразованием.

Обычно NK-клетки используются в иммунотерапии, однако метод введения естественных киллеров посредством внутривенной инъекции не показал эффективности в клинических испытаниях на солидных опухолях. Специалисты объясняют это тем, что NK-клетки не способны сохранять длительную жизнеспособность.