Создано эффективное лечение устойчивого к терапии рака простаты

Ученые из Университета Майами успешно протестировали новый препарат Platin-L против устойчивого к терапии рака предстательной железы. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании использовался химиотерапевтический препарат цисплатин - мощное противораковое средство, которое неэффективно при лечении рака предстательной железы. Ученые протестировали его модификацию Platin-L, нацеленную на белок CPT1A, который опухоль простаты использует для получения энергии.

Лекарство было инкапсулировано в наночастицы, адресно накапливаемые в опухоли за счет сродства к простат-специфическому мембранному антигену (PSMA). Это сделало возможным пероральное введение препарата.

Ученые проверили терапию на раковых клетках человека и мышах с раком простаты. Platin-L уничтожил злокачественные клетки, лишив их источника энергии. Побочные эффекты были минимальны. В исследовании на мышах опухоли уменьшились, а у получавших лечение животных сохранялась стабильная масса тела, была повышенная выживаемость и почти не имелось признаков повреждения периферических нервов, которое часто возникает в результате лечения цисплатином.