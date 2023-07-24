Создан бионический имплантат, позволяющий контролировать все пальцы протеза

Ученые из Технологического университета Чалмерса в Швеции создали новый бионический имплантат, позволяющий контролировать все пальцы протеза пациентам с ампутированными конечностями. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Протезы для замены утраченной конечности часто плохо поддаются контролю. Поскольку пациенты могут сокращать мышцы по своему желанию, другой вариант - использовать оставшиеся мышцы культи для управления бионическими руками. Но это значительно труднее, если рука ампутирована выше локтя. Кроме того, прикрепление протезов может приводить к сдавливанию оставшейся конечности, что сопровождается дискомфортом и механической нестабильностью.

В новом исследовании ученые использовали титановый имплантат для присоединения протеза. Сохранившиеся нервы они соединили со специальными датчиками. Пациент, которому была проведена операция, смог контролировать каждый палец новой бионической руки, как если бы он был его собственным.

Операция была проведена в университетской больнице Сальгренска в Швеции доктором Паоло Сассу, который ранее руководил первой операцией по пересадке руки в Скандинавии. В исследовании участвовали врачи и ученые из США, Швеции, Австралии и Италии.