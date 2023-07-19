Терапевт перечислила сопровождающиеся сухим кашлем болезни

Сухой кашель может появиться не только из-за болезни легких - он может оказаться симптомом совсем других проблем. Об этом "Вечерней Москве" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко, передает Day.Az.

По ее словам, при появлении сухого кашля человек первым делом подозревает, что у него проблема с легкими.

- И правда, первая причина возникновения кашля - заболевание бронхов и легких. Чтобы предупредить болезнь, нужно обратиться к врачам - терапевту, пульмонологу. Врачи назначат соответствующие обследования, - пояснила врач.

Вторая причина - заболевания ЖКТ или так называемая гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, сказала Романенко.

- В силу анатомических особенностей или неправильного образа жизни происходит выброс содержимого из желудка в пищевод, затем к гортани. Это раздражает определенные рецепторы и может вызвать приступы сухого кашля, - уверена специалист.

В этом случае она также посоветовала обратиться к врачу (терапевту или гастроэнтерологу), который даст рекомендации относительно образа жизни и назначит лечение.

Сухой кашель, как рассказала специалист, может возникнуть и из-за болезней горла.

- Нередко причиной сухого кашля становятся заболевания глотки и гортани, но такой кашель возникает параллельно с першением в горле, - сказала специалист. - Здесь поможет врач-отоларинголог или терапевт, который назначит необходимое лечение.

Также Романенко не исключила вариант возникновения сухого кашля из-за аллергической реакции - симптом появляется из-за раздражения рецепторов.