Как улучшить работу печени и желчного пузыря: 5 советов

Чай из одуванчика после еды не только облегчит пищеварение, но и поможет правильной работе печени; кроме этого он снимает головную боль и уменьшает воспаление, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

Печень и желчный пузырь - связанные между собой органы, которые выполняют общие функции. Они находятся с правой стороны живота и соедины желчными протоками.

Печень выполняет в нашем организме, без сомнения, жизненно важную функцию. Она очищает организм, синтезирует гормоны и ферменты, накапливает глюкоген, железо, медь и витамин А.

В ней также разрушаются старые, нефункциональные клетки крови, разрушаются вирусы и бактерии. Это делают так называемые "клетки Купфера", очень похожие на белые кровяные тельца.

Что касается желчного пузыря, то он накапливает желчь, выделяемую печенью. Эта желчь затем расходуется по мере надобности для улучшения пищеварительного процесса и лучшего усвоения питательных веществ.

Необходимо следить за своим питанием, чтобы печень нормально выполняла свои функции и помогала нормально работать желчному пузырю, чтобы качество нашей жизни было высоким.

Мы расскажем здесь о пяти способах оптимизировать работу печени и желчного пузыря. Записываем?

1. Средства, принимаемые натощак

Есть три способа с пользой для здоровья начать утро. С их помощью ты будешь очищать организм, удалять токсины и делать внутреннюю среду организма более щелочной; в такой среде печень и желчный пузырь работают гораздо лучше.

Записывай:

Стакан теплой воды с лимоном

Важно, чтобы вода всегда была теплой, это облегчает очищение организма. Можно выдавить сок из половинки лимона и смешать его с теплой водой.

Можешь делать эту процедуру 4 дня подряд и сочетать ее со следующими средствами.

Ложка оливкового масла с несколькими каплями лимона

Соединение оливкового масла с лимоном стимулирует выработку желчи, в то же время оно, благодаря высокому содержанию в лимоне витамина С, минерализует и укрепляет печень.

Стакан органического яблочного сока

В яблоке содержится яблочная кислота, микроэлементы и витамины, помогающие очищать печень. Чтобы очищение было более эфективным, рекомендуется два дня подряд пить натощак по два стакана этого сока и не завтракать после этого как минимум полчаса.

2. Средство из помело (грейпфрута), чеснока и имбиря

Ингредиенты этого средства говорят сами за себя. Чеснок известен как мощный натуральный антибиотик, имбирь - своим противовоспалительным действием, в помело много витамина С и микроэлементов. Вместе они образуют очень полезное для печени и желчного пузыря средство.

Записывай, что нужно делать.

Ингредиенты

Помело (или грейпфрут)

(или грейпфрут) 5 г свежего натертого имбиря

Чеснок

1 стакан воды (200 мл)

1 ложка меда (25 г)

Приготовление

Сначала нужно натереть имбирь и получить эти пять граммов. Затем измельчим его в ступке вместе с чесноком, чтобы оба ингредиента превратились в однородную массу.

Теперь выжмем из помело сок.

Затем кладем все ингредиенты в блендер и выливаем туда сок и воду. Получаем однородную смесь и даем ей постоять 15 минут.

Принимаем это средство два раза в неделю перед сном.

Напомним, что наша печень выполняет многие функции по очищению организма ночью, так что это средство, принимаемое на ночь, помогает оптимизировать ее работу.

3. Настой одуванчика

Одуванчик помогает справляться с разными проблемами печени и желчного пузыря.

Он улучшает пищеварение, увеличивает выработку желчи, оптимизирует работу печени и уменьшает воспаление, головную боль и общее недомогание.

Лучше всего принимать настой одуванчика за 10 минут до основного приема пищи. Для заваривания стакана настоя нужно 10 граммов одуванчика. Подсластить настой можно медом. И пить его будет одно удовольствие!

4. Салат для печени и желчного пузыря

Этот салат поможет тебе укрепить и очистить организм. Входящие в него вещества благотворно действуют на печень и желчный пузырь.

Записывай, что для этого нужно.

Ингредиенты

50 г красной капусты, порезаннной на куски

50 г мелко порезанной кочанной капусты

Натертая сырая небольшая морковь.

50 г нарезанного шпината

3 грецких ореха

½ авокадо

Немного порезанной петрушки

8 штук чернослива

Немного укропа

½ груши

Приготовление

Помоем все ингредиенты и порежем их. Фрукты и овощи должны быть сырыми и свежими.

Положи все ингредиенты в тарелку и приправь их оливковым маслом и несколькими каплями лимонного сока. Вкуснятина!

5. Ячменная вода

Ячменная вода очень полезна при стрессе и тревожности. Она также хорошо очищает организм. Она богата кальцием, магнием и калием, а также многими витаминами. Ячменная вода обладает ощелачивающим и реминерализуюющим действием.

Ингредиенты

25 г зерна ячменя

1 стакан воды (200 мл)

2 г корицы

Сок половины лимона

1 ложка меда (25 г)

Приготовление

Положим ячменное зерно в дуршлаг и хорошо помоем его под краном.

Затем отвариваем его в воде по меньшей мере полчаса, пока зерна не станут мягкими.