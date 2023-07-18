Головная боль: 10 натуральных средств, которые вам помогут
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Все мы знаем, что иногда сильные запахи или громкие звуки могут вызвать головную боль. Старайтесь их избегать, а если голова уже болит, попробуйте расслабиться и приготовить себе горячую ванну для ног.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), головная боль является наиболее распространенным заболеванием нервной системы, эта проблема на сегодняшний день плохо изучена, и часто люди, подверженные ей, не получают надлежащего лечения, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

То, что известно под общим названием, головная боль, на самом деле, включает в себя различные виды этого недуга, от типичной головной боли, вызванной спазмами мышц шеи, до мигрени, приводящей к полной потере трудоспособности.

Надо добавить также, что, согласно самой ВОЗ, головные боли также являются одной из наиболее распространенных причин взятия отгулов на работе и создают серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Именно поэтому, мы написали эту статью, в которой предлагаем вам узнать о 10 натуральных средствах, которые вы можете использовать каждый день для того, чтобы головная боль вас больше не беспокоила.

Однако, мы просто обязаны предупредить вас, что прежде, чем прибегнуть к лечению этими средствами или даже перед тем, как принять классический анальгетик, важно узнать причину головной боли. Если это повторяющееся явление, обязательно обратитесь к врачу!

1. Магний и головная боль

Магний и головная боль

Интересным фактом является то, что большинство людей, которые часто страдают от головной боли, включая мигрени, имеет низкий уровень магния в организме.

  • Об этом можно узнать, только сделав анализ крови, однако, никогда не помешает спросить у вашего доктора о том, стоит ли вам принимать добавки, содержащие магний.
  • Этот минерал участвует в более чем 300 химических реакций в организме, особенно тех, которые имеют отношение к напряжению и расслаблению стенок кровеносных сосудов.
  • Хотя магний содержится в таких продуктах, как миндаль, моллюски или овощи, при его дефиците гораздо больше пользы принесут пищевые добавки с этим минералом, которые можно купить в аптеках и магазинах натуральных продуктов.

2. Больше витамина B2

  • Когда мы говорим о витамине В2, мы имеем в виду рибофлавин, который содержится в большинстве зеленых листовых овощей, яйцах, орехах и некоторых видах круп.
  • У многих людей, которые, помимо дефицита магния также обладают низким уровнем витамина В2, это приводит к появлению мышечных спазмов, проблем со зрением, акне и, конечно же, головной боли.
  • Если вы замечаете, что постоянно чувствуете усталость, ваши ногти легко ломаются, волосы тоже становятся очень ломкими, вы постоянно болеете и головная боль является вашим постоянным жизненным спутником, постарайтесь улучшить свой рацион, добавив в него продукты, богатые витамином В2.

Однако, советуем все же обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы.

3. Настой матрикарии (Пиретрум девичий)

  • Вы найдете сушеные цветы пиретрума в аптеках или магазинах натуральных продуктов. Это растение является очень популярным средством для лечения мигрени и головных болей.
  • Благодаря своим эфирным маслам, содержащим альфа-пинена и борнеол, лактоны, фитостеролы и танины, это растение действует как мощное противовоспалительное средство, которое также оказывает анальгетическое (обезболивающее) действие.
  • Это хорошее успокоительное средство и его можно принимать до двух раз в день. Просто заварите чай, добавив 5 граммов этого растения в стакан кипятка.
  • Внимание! Если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства-антикоагулянты, это средство вам не рекомендуется.

4. Чай из имбиря

Имбирь и головная боль

  • Корень имбиря обладает таким свойством, как подавление синтеза простагландинов, веществ, ответственных за возникновение боли.
  • Вы можете принимать каждый день до 10 г имбиря в виде чая. Поэтому рекомендуем пить настой этого корня два раза в день, утром и вечером.

Вы можете даже заменить имбирем обезболивающее, его преимущество в том, что он вызывает никаких побочных эффектов. Стоит попробовать, чтобы увидеть, что это работает.

5. Расслабляющая ванна для ног

  • Опустив свои уставшие ноги в горячую ванну и дав им отдохнуть, вы можете заставить вашу головную боль утихнуть. Для этого, добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванды или перечной мяты.
  • Просто погрузите ноги в воду на 15 минут. Как утверждают приверженцы естественной медицины, таким простым средством, как небольшая ванна для ног, можно снять напряжение и справиться с головной болью.

6. Держите под контролем "триггеры" головной боли

Как всегда бывает при большинстве болезней, отличный способ профилактики головной боли, напряжения и мигрени, это контролировать триггеры, то есть, те явления, которые и вызывают эти недуги. Итак, что же нужно предпринять:

  • Избегайте молочных продуктов, вина, выдержанных сыров и очень острой пищи
  • Держите под контролем источники стресса
  • Имейте в виду, что гормональные изменения всегда действуют в качестве триггеров для головной боли. Так что будьте готовы к ней во время предменструального синдрома. Например, попробуйте вести более спокойную жизнь, пить больше жидкости, не делать лишних усилий и избегать продуктов, упомянутых выше
  • Сильные запахи, свет, дым и тепло или внезапные перепады температуры также действуют как триггеры для головной боли

7. Прогулки каждый день

Ходьба и головная боль

  • Прогулки каждый день в течение получаса помогают расслабиться, снимают головную боль, укрепляют ваше здоровье и помогают на время отстраниться от бытовых проблем.
  • Даже не сомневайтесь, выходите гулять прямо сейчас и вы увидите, как с каждым шагом вы будете чувствовать себя более свободными и отдохнувшими.

8. Сила эфирных масел

  • Ароматерапия - это еще один интересный способ снять головную боль, который стоит попробовать.
  • Для этого вы можете использовать эфирные масла лаванды, мяты, ромашки и розмарина.
  • Вам нужно просто добавить 6 капель в стакан воды (200 мл), а затем смочить ткань и положить ее на лоб и шею.

9. Лечение теплом-холодом

  • Это отличное средство. Для него вам потребуется пакет со льдом и нагретая ткань, смоченная настоем лаванды или розмарина.
  • Приложите пакет со льдом к голове и держите в течение нескольких минут, затем замените его горячей тканью. Это оказывает невероятно расслабляющее воздействие. Попробуйте!

10. Попробуйте нестандартные виды терапии

  • Понятно, что каждый случай уникален, у каждого человека имеются свои собственные потребности, и одни и те же вещи не срабатывают одинаково для всех .
  • Именно по этой причине мы рекомендуем, чтобы вы не боялись экспериментировать. Не стоит думать, что единственные действенные средства - это таблетки из аптеки. Попробуйте другие методы лечения.

Некоторые получают хорошие результаты от акупунктуры, другие занимаются йогой или пробуют биофидбек (биологическая обратная связь)...

  • Но все же первое, что вы должны сделать, это заручиться поддержкой  вашего врача.

Затем, в соответствие с его советами и рекомендациями, вы можете попробовать альтернативные средства лечения, чтобы увидеть их эффективность. Попробуйте!