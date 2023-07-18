Головная боль: 10 натуральных средств, которые вам помогут

Все мы знаем, что иногда сильные запахи или громкие звуки могут вызвать головную боль. Старайтесь их избегать, а если голова уже болит, попробуйте расслабиться и приготовить себе горячую ванну для ног.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), головная боль является наиболее распространенным заболеванием нервной системы, эта проблема на сегодняшний день плохо изучена, и часто люди, подверженные ей, не получают надлежащего лечения, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.

То, что известно под общим названием, головная боль, на самом деле, включает в себя различные виды этого недуга, от типичной головной боли, вызванной спазмами мышц шеи, до мигрени, приводящей к полной потере трудоспособности.

Надо добавить также, что, согласно самой ВОЗ, головные боли также являются одной из наиболее распространенных причин взятия отгулов на работе и создают серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Именно поэтому, мы написали эту статью, в которой предлагаем вам узнать о 10 натуральных средствах, которые вы можете использовать каждый день для того, чтобы головная боль вас больше не беспокоила.

Однако, мы просто обязаны предупредить вас, что прежде, чем прибегнуть к лечению этими средствами или даже перед тем, как принять классический анальгетик, важно узнать причину головной боли. Если это повторяющееся явление, обязательно обратитесь к врачу!

1. Магний и головная боль

Интересным фактом является то, что большинство людей, которые часто страдают от головной боли, включая мигрени, имеет низкий уровень магния в организме.

Об этом можно узнать, только сделав анализ крови, однако, никогда не помешает спросить у вашего доктора о том, стоит ли вам принимать добавки, содержащие магний .

. Этот минерал участвует в более чем 300 химических реакций в организме, особенно тех, которые имеют отношение к напряжению и расслаблению стенок кровеносных сосудов.

особенно тех, которые имеют отношение к напряжению и расслаблению стенок кровеносных сосудов. Хотя магний содержится в таких продуктах, как миндаль, моллюски или овощи, при его дефиците гораздо больше пользы принесут пищевые добавки с этим минералом, которые можно купить в аптеках и магазинах натуральных продуктов.

2. Больше витамина B2

Когда мы говорим о витамине В2, мы имеем в виду рибофлавин, который содержится в большинстве зеленых листовых овощей , яйцах, орехах и некоторых видах круп.

, яйцах, орехах и некоторых видах круп. У многих людей, которые, помимо дефицита магния также обладают низким уровнем витамина В2, это приводит к появлению мышечных спазмов, проблем со зрением, акне и, конечно же, головной боли.

Если вы замечаете, что постоянно чувствуете усталость, ваши ногти легко ломаются, волосы тоже становятся очень ломкими, вы постоянно болеете и головная боль является вашим постоянным жизненным спутником, постарайтесь улучшить свой рацион, добавив в него продукты, богатые витамином В2.

Однако, советуем все же обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы.

3. Настой матрикарии (Пиретрум девичий)

Вы найдете сушеные цветы пиретрума в аптеках или магазинах натуральных продуктов. Это растение является очень популярным средством для лечения мигрени и головных болей.

Благодаря своим эфирным маслам, содержащим альфа-пинена и борнеол, лактоны, фитостеролы и танины, это растение действует как мощное противовоспалительное средство, которое также оказывает анальгетическое (обезболивающее) действие.

которое также оказывает анальгетическое (обезболивающее) действие. Это хорошее успокоительное средство и его можно принимать до двух раз в день. Просто заварите чай, добавив 5 граммов этого растения в стакан кипятка.

Внимание! Если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства-антикоагулянты, это средство вам не рекомендуется.

4. Чай из имбиря

Корень имбиря обладает таким свойством, как подавление синтеза простагландинов , веществ, ответственных за возникновение боли.

, веществ, ответственных за возникновение боли. Вы можете принимать каждый день до 10 г имбиря в виде чая. Поэтому рекомендуем пить настой этого корня два раза в день, утром и вечером.

Вы можете даже заменить имбирем обезболивающее, его преимущество в том, что он вызывает никаких побочных эффектов. Стоит попробовать, чтобы увидеть, что это работает.

5. Расслабляющая ванна для ног

Опустив свои уставшие ноги в горячую ванну и дав им отдохнуть, вы можете заставить вашу головную боль утихнуть. Для этого, добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванды или перечной мяты .

. Просто погрузите ноги в воду на 15 минут. Как утверждают приверженцы естественной медицины, таким простым средством, как небольшая ванна для ног, можно снять напряжение и справиться с головной болью.

6. Держите под контролем "триггеры" головной боли

Как всегда бывает при большинстве болезней, отличный способ профилактики головной боли, напряжения и мигрени, это контролировать триггеры, то есть, те явления, которые и вызывают эти недуги. Итак, что же нужно предпринять:

Избегайте молочных продуктов, вина, выдержанных сыров и очень острой пищи

Держите под контролем источники стресса

Имейте в виду, что гормональные изменения всегда действуют в качестве триггеров для головной боли. Так что будьте готовы к ней во время предменструального синдрома. Например, попробуйте вести более спокойную жизнь, пить больше жидкости, не делать лишних усилий и избегать продуктов, упомянутых выше

для головной боли. Так что будьте готовы к ней во время предменструального синдрома. Например, попробуйте вести более спокойную жизнь, пить больше жидкости, не делать лишних усилий и избегать продуктов, упомянутых выше Сильные запахи, свет, дым и тепло или внезапные перепады температуры также действуют как триггеры для головной боли

7. Прогулки каждый день

Прогулки каждый день в течение получаса помогают расслабиться, снимают головную боль , укрепляют ваше здоровье и помогают на время отстраниться от бытовых проблем.

, укрепляют ваше здоровье и помогают на время отстраниться от бытовых проблем. Даже не сомневайтесь, выходите гулять прямо сейчас и вы увидите, как с каждым шагом вы будете чувствовать себя более свободными и отдохнувшими.

8. Сила эфирных масел

Ароматерапия - это еще один интересный способ снять головную боль, который стоит попробовать.

который стоит попробовать. Для этого вы можете использовать эфирные масла лаванды, мяты, ромашки и розмарина.

Вам нужно просто добавить 6 капель в стакан воды (200 мл), а затем смочить ткань и положить ее на лоб и шею.

9. Лечение теплом-холодом

Это отличное средство. Для него вам потребуется пакет со льдом и нагретая ткань , смоченная настоем лаванды или розмарина.

, смоченная настоем лаванды или розмарина. Приложите пакет со льдом к голове и держите в течение нескольких минут, затем замените его горячей тканью. Это оказывает невероятно расслабляющее воздействие. Попробуйте!

10. Попробуйте нестандартные виды терапии

Понятно, что каждый случай уникален, у каждого человека имеются свои собственные потребности , и одни и те же вещи не срабатывают одинаково для всех .

, и одни и те же вещи не срабатывают одинаково для всех . Именно по этой причине мы рекомендуем, чтобы вы не боялись экспериментировать. Не стоит думать, что единственные действенные средства - это таблетки из аптеки. Попробуйте другие методы лечения.

Некоторые получают хорошие результаты от акупунктуры, другие занимаются йогой или пробуют биофидбек (биологическая обратная связь)...

Но все же первое, что вы должны сделать, это заручиться поддержкой вашего врача.

Затем, в соответствие с его советами и рекомендациями, вы можете попробовать альтернативные средства лечения, чтобы увидеть их эффективность. Попробуйте!