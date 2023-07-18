Головная боль: 10 натуральных средств, которые вам помогут
Все мы знаем, что иногда сильные запахи или громкие звуки могут вызвать головную боль. Старайтесь их избегать, а если голова уже болит, попробуйте расслабиться и приготовить себе горячую ванну для ног.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), головная боль является наиболее распространенным заболеванием нервной системы, эта проблема на сегодняшний день плохо изучена, и часто люди, подверженные ей, не получают надлежащего лечения, передает Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru.
То, что известно под общим названием, головная боль, на самом деле, включает в себя различные виды этого недуга, от типичной головной боли, вызванной спазмами мышц шеи, до мигрени, приводящей к полной потере трудоспособности.
Надо добавить также, что, согласно самой ВОЗ, головные боли также являются одной из наиболее распространенных причин взятия отгулов на работе и создают серьезную проблему для общественного здравоохранения.
Именно поэтому, мы написали эту статью, в которой предлагаем вам узнать о 10 натуральных средствах, которые вы можете использовать каждый день для того, чтобы головная боль вас больше не беспокоила.
Однако, мы просто обязаны предупредить вас, что прежде, чем прибегнуть к лечению этими средствами или даже перед тем, как принять классический анальгетик, важно узнать причину головной боли. Если это повторяющееся явление, обязательно обратитесь к врачу!
1. Магний и головная боль
Интересным фактом является то, что большинство людей, которые часто страдают от головной боли, включая мигрени, имеет низкий уровень магния в организме.
- Об этом можно узнать, только сделав анализ крови, однако, никогда не помешает спросить у вашего доктора о том, стоит ли вам принимать добавки, содержащие магний.
- Этот минерал участвует в более чем 300 химических реакций в организме, особенно тех, которые имеют отношение к напряжению и расслаблению стенок кровеносных сосудов.
- Хотя магний содержится в таких продуктах, как миндаль, моллюски или овощи, при его дефиците гораздо больше пользы принесут пищевые добавки с этим минералом, которые можно купить в аптеках и магазинах натуральных продуктов.
2. Больше витамина B2
- Когда мы говорим о витамине В2, мы имеем в виду рибофлавин, который содержится в большинстве зеленых листовых овощей, яйцах, орехах и некоторых видах круп.
- У многих людей, которые, помимо дефицита магния также обладают низким уровнем витамина В2, это приводит к появлению мышечных спазмов, проблем со зрением, акне и, конечно же, головной боли.
- Если вы замечаете, что постоянно чувствуете усталость, ваши ногти легко ломаются, волосы тоже становятся очень ломкими, вы постоянно болеете и головная боль является вашим постоянным жизненным спутником, постарайтесь улучшить свой рацион, добавив в него продукты, богатые витамином В2.
Однако, советуем все же обратиться к врачу, чтобы сдать необходимые анализы.
3. Настой матрикарии (Пиретрум девичий)
- Вы найдете сушеные цветы пиретрума в аптеках или магазинах натуральных продуктов. Это растение является очень популярным средством для лечения мигрени и головных болей.
- Благодаря своим эфирным маслам, содержащим альфа-пинена и борнеол, лактоны, фитостеролы и танины, это растение действует как мощное противовоспалительное средство, которое также оказывает анальгетическое (обезболивающее) действие.
- Это хорошее успокоительное средство и его можно принимать до двух раз в день. Просто заварите чай, добавив 5 граммов этого растения в стакан кипятка.
- Внимание! Если вы беременны или принимаете какие-либо лекарства-антикоагулянты, это средство вам не рекомендуется.
4. Чай из имбиря
- Корень имбиря обладает таким свойством, как подавление синтеза простагландинов, веществ, ответственных за возникновение боли.
- Вы можете принимать каждый день до 10 г имбиря в виде чая. Поэтому рекомендуем пить настой этого корня два раза в день, утром и вечером.
Вы можете даже заменить имбирем обезболивающее, его преимущество в том, что он вызывает никаких побочных эффектов. Стоит попробовать, чтобы увидеть, что это работает.
5. Расслабляющая ванна для ног
- Опустив свои уставшие ноги в горячую ванну и дав им отдохнуть, вы можете заставить вашу головную боль утихнуть. Для этого, добавьте в воду несколько капель эфирного масла лаванды или перечной мяты.
- Просто погрузите ноги в воду на 15 минут. Как утверждают приверженцы естественной медицины, таким простым средством, как небольшая ванна для ног, можно снять напряжение и справиться с головной болью.
6. Держите под контролем "триггеры" головной боли
Как всегда бывает при большинстве болезней, отличный способ профилактики головной боли, напряжения и мигрени, это контролировать триггеры, то есть, те явления, которые и вызывают эти недуги. Итак, что же нужно предпринять:
- Избегайте молочных продуктов, вина, выдержанных сыров и очень острой пищи
- Держите под контролем источники стресса
- Имейте в виду, что гормональные изменения всегда действуют в качестве триггеров для головной боли. Так что будьте готовы к ней во время предменструального синдрома. Например, попробуйте вести более спокойную жизнь, пить больше жидкости, не делать лишних усилий и избегать продуктов, упомянутых выше
- Сильные запахи, свет, дым и тепло или внезапные перепады температуры также действуют как триггеры для головной боли
7. Прогулки каждый день
- Прогулки каждый день в течение получаса помогают расслабиться, снимают головную боль, укрепляют ваше здоровье и помогают на время отстраниться от бытовых проблем.
- Даже не сомневайтесь, выходите гулять прямо сейчас и вы увидите, как с каждым шагом вы будете чувствовать себя более свободными и отдохнувшими.
8. Сила эфирных масел
- Ароматерапия - это еще один интересный способ снять головную боль, который стоит попробовать.
- Для этого вы можете использовать эфирные масла лаванды, мяты, ромашки и розмарина.
- Вам нужно просто добавить 6 капель в стакан воды (200 мл), а затем смочить ткань и положить ее на лоб и шею.
9. Лечение теплом-холодом
- Это отличное средство. Для него вам потребуется пакет со льдом и нагретая ткань, смоченная настоем лаванды или розмарина.
- Приложите пакет со льдом к голове и держите в течение нескольких минут, затем замените его горячей тканью. Это оказывает невероятно расслабляющее воздействие. Попробуйте!
10. Попробуйте нестандартные виды терапии
- Понятно, что каждый случай уникален, у каждого человека имеются свои собственные потребности, и одни и те же вещи не срабатывают одинаково для всех .
- Именно по этой причине мы рекомендуем, чтобы вы не боялись экспериментировать. Не стоит думать, что единственные действенные средства - это таблетки из аптеки. Попробуйте другие методы лечения.
Некоторые получают хорошие результаты от акупунктуры, другие занимаются йогой или пробуют биофидбек (биологическая обратная связь)...
- Но все же первое, что вы должны сделать, это заручиться поддержкой вашего врача.
Затем, в соответствие с его советами и рекомендациями, вы можете попробовать альтернативные средства лечения, чтобы увидеть их эффективность. Попробуйте!
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