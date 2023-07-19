Названы тревожные признаки камней в почках

Почки выполняют важную функцию по очищению организма, поэтому сбои в их работе могут привести к очень серьезным последствиям. В частности, причиной таких последствий может стать мочекаменная болезнь, которая считается довольно распространенным заболеванием. О его ранних симптомах "Известиям" рассказал врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Артур Богатырёв, передает Day.Az.

"Камни могут длительное время находиться в почках без каких-либо симптомов. Чаще всего люди узнают о наличии мочекаменной болезни, когда возникает приступ почечной колики - сильной боли в пояснице, которая может распространяться вниз по мочеточникам и в живот. Также заболевание может быть случайно обнаружено при проведении ультразвукового исследования по другим причинам", - рассказал Богатырёв.

По его словам, нередко боль распространяется с одной стороны вниз по ходу мочеточника. Этот симптом часто сопровождается чувством тошноты и рвоты, а также болезненным мочеиспусканием с кровью.

"Внезапное повышение температуры без других симптомов ОРВИ или простуды также может быть признаком мочекаменной болезни. В свою очередь, может свидетельствовать о наличии инфекции мочевых путей, возникшей из-за блокировки мочевыводящего канала камнем", - добавил Богатырёв.

Врач также рассказал о факторах развития данного заболевания. По его словам, к ним, в частности, относятся недостаточное потребление жидкости, недостаточная физическую активность, а также потребление большого количества вредной соленой еды.

"Если у вас человека наблюдаются такие симптомы, как повышенная температура, сильная боль в пояснице, а также болезненное учащенное мочеиспускание с примесью крови необходимо обратиться к врачу для диагностики и лечения. Отсутствие лечения при мочекаменной болезни может привести к серьезным осложнениям, включая повреждение или гибель почки", - подытожил уролог.