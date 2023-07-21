Врачи создали виртуальные копии сердца для лечения аритмии

Ученые из Университета Джонса Хопкинса разработали методику создания цифрового двойника (виртуальной копии) сердца с помощью генетических данных пациента. Этот подход позволил точнее выявить требующие операции области сердца у пациентов с аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка (АКПЖ). Исследование опубликовано в журнале eLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

АКПЖ - это наследственное заболевание сердца, которым страдает примерно один человек из тысячи, в основном молодые люди. С ним связаны 10% случаев внезапной смерти у людей моложе 65 лет. Часто АКПЖ приводит к развитию желудочковой тахикардии - нарушению ритма сердца. Стандартным лечением при этом является катетерная аблация. Во время процедуры врач удаляет сердечную ткань, ответственную за нарушение ритма.

В новом исследовании ученые построили виртуальные копии сердца для 16 пациентов с АКПЖ на основе мутаций, связанных с развитием заболевания. Все пациенты уже прошли катетерную аблацию.

С помощью моделей ученые определили, как различия в структуре сердца или электрической активности человека могут способствовать желудочковой тахикардии. Также они подтвердили, что модели могут предсказать местоположение областей сердца, которым требуется аблация: результаты моделирования совпали с выводами врачей, проводивших процедуру.

Ученые считают, что их метод потенциально может использоваться в реальных условиях для определения идеальных мест-кандидатов для катетерной аблации, что позволит сократить время процедуры, снизить вероятность рецидива и повысить ее эффективность за счет индивидуального подхода к пациенту, основанного на его генетике.