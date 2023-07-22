Врач объяснил, как будет проходить диагностика рака в будущем

В будущем возможны два сценария диагностики и лечения рака, один из которых предполагает умное КТ, которое может сразу определять тип рака, а второй - создание 3D-модели опухоли на приеме у уролога-онколога, - рассказал "Газете.Ru" руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота, передает Day.Az.

"Первый таков: приходит пациент выполнять исследование, компьютерную томографию, но помимо заключения о том, что нашли на снимке, машина тут же, в автоматическом режиме, с определенной степенью достоверности определяет вид опухоли. Если это рак, - то пишет его тип, степень дифференцировки опухоли и выдает прогноз. Потом с этими данными пациент идет к доктору", - объяснил Сирота.

Во втором варианте пациент приходит к урологу-онкологу уже с данными компьютерной томографии. На основе 2D-данных с диска алгоритм формирует 3D-модель опухоли.

"Сейчас мы разрабатываем единый программный IT-продукт для этих целей. На данный момент система уже существует и обкатывается у нас в Институте урологии. Это программный софт, которым будут пользоваться врачи", - отметил Сирота.

По словам специалиста, 3D-моделирование - это компьютерная обработка данных КТ с получением трехмерных объемных моделей почки, включающая в себя всю нормальную и патологическую анатомию органа (артерии, вены, мочевые пути, паренхимы органа, опухоль, камни). При этом на мониторе компьютера все элементы окрашены в цвета, которые приняты для обозначения этих структур в анатомических атласах.

С помощью этого 3D-изображения можно провести и предварительную виртуальную операцию, - отметил Сирота.