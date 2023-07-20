7 простых вещей, которые стоит сделать сегодня, чтобы сохранить здоровье сердца

Мы призываем вас прямо сегодня внести ряд изменений в ваш образ жизни с очень конкретной целью: улучшить здоровье сердца.

Как ни странно, мы обычно пренебрегаем заботой об этом замечательном органе, который неустанно качает кровь в самом центре нашей груди (хотя да, мы сильнее ощущаем его удары слева, потому что его мышцы идут в этом направлении).

Мы пренебрегаем здоровьем сердца даже не осознавая, что делаем. Например, ведем преимущественно сидячий образ жизни, плохо питаемся, предпочитаем пищу с высоким содержанием насыщенных жиров...

Или позволяем стрессу и беспокойству нарушить жизненный баланс и благосостояние этого самого важного органа.

Всем нам необходимо постоянно помнить о важности ухода за сердцем, ведь если этот орган ослаблен или болен, наше качество жизни может быть серьезно нарушено, и это может случиться в любом возрасте.

Сегодня мы предлагаем вам начать "маленькую революцию", которая позволит заметно улучшить качество вашей жизни, потому что вы начинаете "думать" о сердце, а это является первым шагом к его здоровью.

1. Замените сливочное масло оливковым

Если вы относитесь к тем, кто любит начинать каждый день с хорошего тоста с маслом и джемом, пора изменить эту привычку.

Вместо сливочного, возьмите оливковое масло высокого качества, ведь оно является идеальным дополнением к завтраку, обеду и ужину.

Кроме того, стоит перенять еще одну здоровую привычку, напоминающую нам о средиземноморской диете, которая заключается в том, чтобы готовить тоже на оливковом масле. Ваши привычные блюда станут гораздо полезнее и вкуснее.

2. Ешьте рыбу как минимум 3 раза в неделю

Интересно будет узнать, что холодноводная рыба, такая как тунец, макрель или сельдь, является богатым источником омега-3 жирных кислот.

В отличие от мяса, эти виды рыбы очень полезны для здоровья нашей сердечно-сосудистой системы.

Они содержат калий, магний и ниацин, три компонента, которые вместе с жирными кислотами, снижают уровень "плохого" холестерина (LDL) и заботятся о здоровье артерий и сердца.

Тем не менее, старайтесь покупать рыбу в проверенном месте, потому что при нарушении правил разведения, она может содержать вредные вещества, которые негативно влияют на наше здоровье.

3. Замените соль на специи

Соль усиливает вкус пищи, мы все об этом знаем, и в свою очередь, ее использование в кулинарии имеет давние традиции.

Вот почему бывает так трудно, когда врачи говорят, что нужно полностью удалить соль из рациона (особенно это важно для гипертоников). Что же, есть пресную пищу? Какой же существует выход из этой ситуации?

У этой проблемы есть простое решение: мы можем заменить соль...на следующие специи.

Укроп: идеально подходит для супов и рыбы

Чесночный порошок

Лимонный сок в порошке: натуральный концентрат, который придает отличный вкус нашим блюдам

Луковый порошок: эта приправа обладает хорошим вкусом, а также противовоспалительным действием.

4. Ешьте овсянку на завтрак

Вы наверное заметили, что овсянку мы обсуждаем очень часто: это один из лучших продуктов, который заботится о здоровье сердца.

Овес содержит шесть незаменимых аминокислот, богат ненасыщенными жирами и линолевой кислотой

Он помогает регулировать уровень глюкозы и богат витаминами (Е, В1, В2) и минералами (кальций, железо, цинк, фосфор и магний)

Все эти компоненты заботятся о нашем сердце и позволяют начать день с максимальной энергией.

5. 20 минут физических упражнений в день полезны для здоровья сердца

У всех нас найдется 20-30 свободных минут в конце дня, чтобы потратить их на здоровье сердца, тела, мышц, костей и дыхательной системы...

Но сложность заключается в том, что нужно обладать достаточной силой воли и упорством, чтобы пойти в спортивный клуб или тренажерный зал, а не плюхнуться на диван перед телевизором.

Не стоит этим пренебрегать, ведь вполне достаточно просто выйти на прогулку, пробежаться трусцой, подняться по лестнице, прокатиться на велосипеде или заняться танцами. Главное, выбирайте аэробную нагрузку, именно она полезна для здоровья сердца.

6. 20 минут спокойствия и медитации

Медитация, а также умение "отключить" наш разум, тело, сбросить на время груз ответственности, не только поможет нам лучше отдыхать, но быть здоровыми.

Сбалансированный разум и здоровая сердечно-сосудистая - вот результат этих умений, потому что, таким образом, мы снимаем напряженность, избегаем навязчивых мыслей и идей, постоянного давления...

Попробуйте сегодня. Помедитируйте, подарите себе 20 минут тишины и спокойствия.

7. "Да" лимонному соку каждый день!

Лимонный сок освежает, он полезный и вкусный, а еще он идеальный союзник для здоровья нашего сердца.

Вы когда нибудь задумывались, почему? Лимон богат калием и магнием, эти два минерала помогают нормализовать кровяное давление.

Кроме того, эти цитрусовые содержат различные типы антиоксидантов, например, биофлавоноиды, которые просто необходимы для защиты наших артерий. Эти вещества помогают им оставаться гибкими и свободными от налета.

В заключение хотим сказать, не забывайте эти простые советы. Им легко следовать, и это поможет изменить вашу жизнь к ЛУЧШЕМУ.

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