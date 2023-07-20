Самые эффективные дыхательные методики для снижения артериального давления

Повышенное артериальное давление - одно из самых распространённых нарушений среди населения. При этом оно зачастую проходит незаметно, ничем себя не выдавая. Но знаете ли вы, что для снижения артериального давления можно применять дыхательные техники?

Мы хотим вновь напомнить вам, что этот показатель здоровья всегда заслуживает нашего внимания, так как отсутствие адекватного баланса в организме может привести к более серьёзным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Поэтому необходимо регулярно проверять своё здоровье у врача. Если в результате диагностики врач диагностирует гипертонию, чаще всего он выпишет лекарства для снижения артериального давления и регулирования его показателей.

Кроме того, не менее важно правильное питание: необходимо уменьшить потребление натрия и по возможности избегать сидячего образа жизни.

Но что если бы мы вам сказали, что есть ещё один способ снизить высокое кровяное давление?

Существуют дыхательные методики, которые всегда рекомендованы пациентам. Они направлены на снижение частоты сердечных сокращений за счёт более глубоких и медленных вдохов.

При этом следует добавить, что для некоторых требуется практика. Не забывайте, что эти упражнения - лишь дополнение к основному лечению, которое должно быть предписано квалифицированным врачом.

Мы покажем вам, как выполнять 5 упражнений для снижения артериального давления. Эти дыхательные методики очень просты в исполнении и помогут вам найти гармонию между телом и разумом.

1. Я сосредотачиваюсь на одном слове и делаю вдох...

Простой и эффективный метод снижения артериального давления заключается в том, чтобы сосредоточить всё своё внимание на одном слове, чтобы отсечь психический шум и беспорядочные мысли, вызывающие стресс и беспокойство.

Достигнув внутреннего спокойствия, можно приступить к выполнению техники. Сейчас мы объясним, как это делать.

Сядьте, заняв удобную позу и держа спину прямо.

Выберите своё слово (ветер, гармония, равновесие, мир, спокойствие, поток...)

Медленно повторяйте выбранное слово, пока в вашем воображение не появится нужный образ.

Теперь глубоко вдохните.

Удерживайте воздух 4 секунды, затем громко выдохните в течение нескольких секунд.

2. Техника дыхания для "охлаждения" тела

Наши другие дыхательные методики не столь необычны, но, тем не менее, эта методика полезна и эффективна. Она поможет уменьшить частоту сердечных сокращений, успокоиться и отрегулировать кровяное давление.

Данная техника часто практикуется в йоге и называется Ситали Пранаяма (термин, взятый из санскрита), или "Охлаждающее Дыхание".

Мы покажем вам, как её выполнять.

Сядьте, выпрямив спину.

Расслабьте плечи и руки.

Вдыхайте воздух спокойно, не торопясь.

Затем высуньте язык и попытайтесь нарисовать его кончиком символ "U" в воздухе.

Выполняя это упражнение, вдыхайте в течение 5 секунд с максимальной концентрацией.

Затем закройте рот, и вы ощутите необычную свежесть...

3. Уменьшите кровяное давление за 5 минут

Это простой и эффективный способ добиться гармоничного дыхания и найти психологическое спокойствие.

Внимательно изучите этот процесс:

Сядьте удобно, держа спину прямо.

Затем осторожно наклоните голову назад.

Закройте глаза и положите руки на колени.

Вдыхайте и выдыхайте 5 раз, как можно медленнее и глубже.

Дыхание должно быть шумным, поэтому не стесняйтесь сжимать губы, как если бы вы произносили гласный "О".

4. Абдоминальное дыхание

Абдоминальное или диафрагмальное дыхание - самая известная и, несомненно, самая эффективная дыхательная методика. Все наши дыхательные методики полезны, но если вы хотите практиковать лишь одну методику из 5 предложенных нами, это был бы лучший выбор.

Возьмите этот способ на заметку:

Положите одну руку на грудь, а другую на живот.

Вдохните глубоко через нос, так, чтобы почувствовать расширение диафрагмы при вдохе.

Удерживайте кислород несколько секунд, а затем выдохните.

Повторяйте в течение 10 минут, и вы увидите, как очищается ваш ум и успокаивается сердце.

5. Альтернативное носовое дыхание

Мы уже упоминали об этой технике на нашем сайте. Она помогает уменьшить стресс и улучшить сон.

Мы рекомендуем исполнять эту методику в постели или за 30 минут до сна: так вы обеспечите себе спокойный отдых и проснётесь с нормальным артериальным давлением.

Вот шаги, которые необходимо предпринять:

Сядьте удобно, но с прямой спиной.

Потратьте несколько минут, чтобы расслабиться.

Затем приложите правый палец к носу, чтобы закрыть правую ноздрю.

Глубоко вдохните через левую ноздрю.

Когда вы не сможете больше вдыхать, заполнив лёгкие, закройте левую ноздрю правым безымянным пальцем.

Теперь выдохните через правую ноздрю.

Повторите упражнение ещё раз, но с левой ноздрёй: максимально вдохните через правую ноздрю и выдохните через левую.

Вы пробовали какие-либо дыхательные методики? Ваше сердце и разум будут вам благодарны!

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