Почему появляются покалывания в груди?

Сердце - это самый активный внутренний орган человеческого тела. В день оно совершает примерно 115 000 ударов, 80 раз в минуту и 42 миллиона раз в год, даже когда мы отдыхаем. Иногда мы испытываем покалывания в груди.

Сердце отвечает за перекачку крови, очищенной, насыщенной кислородом и различными питательными веществами, которые необходимы для корректной работы других органов.

Но несмотря на кажущееся "совершенство" сердечно-сосудистой системы, существует множество вещей, влияющих на ее функционирование и указывающих на наличие тех или иных проблем.

К ним относятся и покалывания в груди. Это весьма распространенное явление, но многие люди, тем не менее, просто не знают, чем оно может быть вызвано.

Если вам тоже знакомо это чувство и вы беспокоитесь, то наша сегодняшняя статья для вас!

Покалывания в груди: что это такое?

Как следует из названия, речь идет о неприятном чувстве в области сердца, похожем на уколы.

Оно обычно возникает внезапно и может сопровождаться другими симптомами:

Затрудненным дыханием

Дискомфортом в области груди

Болью

Стрессом

Повышенным беспокойством

Почему мы страдаем от покалываний в груди?

Покалывания в груди могут быть связаны с самыми разными факторами, однако наиболее распространенными являются:

1. Мышечное напряжение

Чувство покалывания в груди вызвано напряжением мышц. С большей легкостью это может произойти в тот момент, когда мы вдыхаем большое количество воздуха.

Для того, чтобы облегчить свое состояние, надо сделать следующее:

Сохранять спокойствие

Дышать размеренно

Позволить боли исчезнуть самостоятельно

2. Повышенное беспокойство и стресс

Тревога или стресс могут быть непосредственной причиной появления ощущения покалывания в груди. Ведь они приводят наше тело в состояние повышенного напряжения.

Но бывает и так: в момент самого напряжения человек чувствует себя нормально, а вот потом, уже в состоянии покоя начинает страдать от покалываний в области сердца.

3. Гиперактивность

Когда сердечный ритм ускорен, мы дышим более интенсивно, а это тоже может вызвать ощущение покалывания в груди.

4. Перикардит и покалывания в груди

Пердикардит - это заболевание, вызванное воспалением перикарда. Так называется слой ткани, покрывающей сердце. Он выполняет следующие функции:

Хранит жидкость, которая смазывает и уменьшает трение сердца.

Ограничивает его смещение.

Распределяет давление.

Изолирует сердце, предотвращая, таким образом, возможные инфекции.

И несмотря на то, что серьезных рисков для здоровья нет, это воспаление можно уменьшить при помощи противовоспалительных препаратов.

5. Аритмия

Аритмия - это изменение сердечного ритма, которое также может привести к появлению чувства покалывания в груди.

Это состояние может возникнуть из-за:

Табакокурения

Повышенной тревожности

Стресса

Избыточного потребления кофеина

Чрезмерных физических нагрузок

Ожирения

6. Инфаркт миокарда

Миокард - это мышечная ткань сердца, отвечающая за перекачку крови через систему кровообращения (посредством сокращений).

При инфаркте может возникать сильная колющая боль, когда часть сердца перестает принимать кровь, необходимую для нормального функционирования.

Как определить, что человек страдает от покалываний в груди?

Это неприятное чувство может возникнуть у каждого, но некоторые факторы все же увеличивают вероятность сердечных проблем.

Среди них нужно отметить:

Гипертонию

Ожирение

Курение

Повышенный уровень холестерина

Малоподвижный образ жизни

Преклонный возраст

Что делать, если вы почувствовали покалывания в груди?

Первое, что вы должны держать в уме при появлении покалываний в груди - нужно всегда сохранять спокойствие.

Лучшее, что мы можем сделать:

Расслабиться

Постараться сделать дыхание ровным

Сделать массаж в области груди

Выпить воды

Подождать, пока ощущение покалывания в груди пропадет

Если данная проблема будет возникать часто, рекомендуем обратиться к своему лечащему врачу.

Он сделает все необходимые обследования (ЭКГ) и при необходимости назначит лечение/

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