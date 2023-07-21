Названа опасность болезни Лайма для женщин

Ученые из США выяснили, что женщинам с болезнью Лайма требуется больше времени для постановки диагноза, у них более тяжелые симптомы и более высокий уровень инвалидности по сравнению с мужчинами. Исследование опубликовано в International Journal of General Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Болезнь Лайма - это инфекция, вызываемая бактерией Borrelia burgdorferi, которая переносится клещами. Заболевание приводит к поражению кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем.

В новом исследовании ученые из LymeDisease.org, исследовательской и правозащитной организации, проанализировали данные 2170 пациентов из базы данных MyLymeData. В дополнение к этому они рассмотрели другие исследования болезни Лайма.

Женщины сообщали о более высокой распространенности инфекций, переносимых клещами, более тяжелых симптомах и более выраженных функциональных нарушениях по сравнению с мужчинами. Кроме того, им дольше ставили диагноз и врачи чаще ставили ошибочные диагнозы. Женщины также были более склонны к развитию стойкой болезни Лайма.

При этом существенных различий в ответе на лечение антибиотиками или побочных эффектах не наблюдалось. Большинство мужчин и женщин, получавших лечение антибиотиками, сообщили об улучшении состояния.

"Необходимо выяснить, почему у женщин чаще, чем у мужчин, развивается хроническая болезнь Лайма. Наше исследование показывает, что женщинам ставят диагноз позже, что увеличивает риск хронических заболеваний", - отметили ученые.