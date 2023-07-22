Найден новый фактор развития ожирения

Ученые из Медицинского университета Берлина Шарите выяснили, что изменение активности одного гена, возникающее во время эмбрионального развития, может быть связано с повышенным риском избыточной массы тела у женщин. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Развитие ожирения связано как с различными мутациями, так и с образом жизни и социально-экономическими факторами. Новое исследование подтвердило наличие еще одного фактора риска: "выключения" гена с помощью химической модификации ДНК.

Авторы работы изучили ген POMC у более чем 1100 человек. Они обнаружили, что у женщин с ИМТ выше 35 (что соответствует ожирению) этот ген имел больше метильных групп, чем у женщин с нормальной массой тела. Метильные группы - это небольшие химические "метки", которые организм использует для маркировки букв в коде ДНК. Это позволяет активировать или деактивировать ген без изменения исходной ДНК.

Риск ожирения у женщин увеличивался примерно на 44%, если особенно большое количество метильных групп были прикреплены к гену POMC. Предыдущие исследования показали, что этот ген отвечает за чувство сытости.

В некоторых случаях нарушение работы гена POMC связано не с изменением его активности, а с поломкой в нем, то есть мутацией. Для людей с такой мутацией уже было одобрено лекарство, которое помогает им сбросить вес. Ученые показали, этот препарат, подавляющий чувство голода, был эффективен и для женщин с высокой степенью метилирования гена POMC.

В течение трех месяцев после начала лечения все пять пациентов, принимавших лекарство, испытывали меньшее чувство голода. Они потеряли в среднем семь килограммов - около 5% своего веса. Некоторые из них продолжили лечение и продолжали терять вес.

"Потребуются дальнейшие крупные контролируемые исследования, чтобы показать, будет ли лечение этим препаратом эффективным в течение более длительного периода, и если да, то насколько эффективен и насколько безопасен этот тип лечения", - отметили ученые.

Эксперименты других ученых продемонстрировали, что присутствие или отсутствие определенных питательных веществ (бетаина, метионина и фолиевой кислоты) может влиять на степень метилирования ДНК. Но пока невозможно целенаправленно повлиять на процесс метилирования.