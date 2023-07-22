Врачи выяснили, может ли витамин D замедлить развитие деменции

Ученые из Монреальского института сердца выяснили, что регулярные физические упражнения и задачи для тренировки ума могут замедлить прогрессирование деменции. При этом добавки с витамином D не оказали эффекта на снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для исследования ученые случайным образом распределили 175 мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 73 года, на несколько групп: первая занималась спортом три раза в неделю; вторая - занималась спортом и принимала витамин D, третья - занималась спортом и решала задачи для ума на компьютере, четвертая - занималась спортом, принимала витамин D и решала задачи. Эксперимент продлился 20 недель. Доза витамина D составила 10 000 МЕ три раза в неделю.

20 недель аэробики и упражнений с отягощениями вместе с когнитивной тренировкой значительно улучшила когнитивные функции у пациентов с легкими когнитивными нарушениями. Однако значительного эффекта от добавления витамина D к режиму упражнений обнаружено не было.

Авторы исследования объяснили, что легкие когнитивные нарушения - это промежуточное состояние между нормальным старением мозга и ранней деменцией. Исследования показали, что эта стадия - оптимальное время для профилактики слабоумия.

"От деменции нет лекарства, но выбор образа жизни может помочь предотвратить ее и частично противодействовать влиянию возраста и хронических заболеваний на здоровье мозга", - отметили ученые.