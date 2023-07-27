Ученые выяснили, как питание может повлиять на повреждение мозга грязным воздухом

Ученые из Каролинского института выяснили, что более высокие уровни некоторых аминокислот могут быть связаны с повышенным риском деменции, ассоциированной с твердыми загрязнителями воздуха. Исследование опубликовано в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущие исследования выявили связь между загрязнением воздуха твердыми частицами PM2,5 (диаметром менее 2,5 микрон) и риском слабоумия. Но до сих пор у ученых нет четкого понимания механизмов, посредством которых загрязнение воздуха влияет на мозг.

В новом исследовании приняли участие более 2500 взрослых со средним возрастом 73 года, проживающих в центре Стокгольма. За ними наблюдали в течение 12 лет, за это время у 376 человек развилась деменция.

Здоровые и заболевшие деменцией люди подвергались примерно одинаковому среднегодовому воздействию частиц PM2,5: 8,3 мкг/м3 и 8,4 мкг/м3 соответственно.

После поправки на несколько факторов, влияющих на риск развития деменции, (возраст, пол, статус курения и образование) исследователи обнаружили, что риск развития деменции увеличивается на 70 % на каждый дополнительный мкг/м3 увеличения воздействия PM2,5.

Примерно половина этого эффекта была связана с высоким уровнем гомоцистеина или низким уровнем метионина. Метионин - незаменимая аминокислота, содержащаяся в мясе, рыбе, яйцах, бобах и молочных продуктах и необходимая для работы мозга. Гомоцистеин - это аминокислота, вырабатываемая в клетках человека, которая может быть преобразована в метионин посредством реакции, требующей витамина B12 и фолиевой кислоты.

Результаты могут означать, что загрязнение воздуха влияет на риск деменции через множественные пути. Работа не доказывает, что загрязнение окружающей среды или исследованные аминокислоты вызывают деменцию, но предполагает возможную связь между ними.