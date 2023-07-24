Найден способ для людей с диабетом избавиться от ежедневных уколов инсулина

Люди с диабетом 2-го типа скоро получат доступ к удобным инъекциям инсулина один раз в неделю, которые смогут заменить ежедневные инъекции, необходимые сейчас, сообщили ученые из Юго-Западного медицинского центра UT в Далласе. Результаты клинических испытаний опубликованы в журнале JAMA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые протестировали лекарственную форму инсулина икодек, которую можно принимать раз в неделю. Его действие сравнили с эффектом деглудека - инсулина для ежедневного введения. В исследовании приняли участие 564 человека с диабетом 2-го типа, которые никогда ранее не принимали инсулин. Половина из них принимала икодек один раз в неделю, а другая половина получала ежедневные инъекции деглудека.

После 26 недель лечения уровень глюкозы в крови снизился примерно одинаково в обеих группах. Более того, икодек был даже более эффективным: из-за этого принимавшие его пациенты чаще сталкивались с гипогликемией (пониженным уровнем сахара в крови) от умеренной до тяжелой степени. Тем не менее никому не понадобилась госпитализация или отмена препарата.

По словам авторов работы, около трети людей с диабетом 2-го типа ежедневно принимают инъекции инсулина, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы. Но из-за неудобства самостоятельных уколов в среднем проходит от трех до пяти лет, прежде чем люди начинают принимать необходимый им инсулин. Это увеличивает риск долгосрочных осложнений, включая болезни сердца, повреждение нервов, потерю зрения и ампутация стопы или ноги.

Попадая в кровь, икодек присоединяется к белку альбумину. Инсулин при этом находится в неактивной форме, а затем высвобождается с постоянной скоростью в течение недели. Препарат будет особенно полезен для детей и подростков с диабетом, которым сложно ежедневно принимать лекарства.