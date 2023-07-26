Врачи объяснили неочевидную опасность повышенного холестерина

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" заявили, что повышенный холестерин провоцирует ухудшение зрения, что в итоге может привести к слепоте. Выпуск, в котором врачи объяснили его неочевидную опасность, доступен на сайте Первого канала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врачи отметили, что при высоком холестерине появляются так называемые атеросклеротические бляшки, которые мешают свободному движению крови в сосудах.

"Диаметр сосудов очень маленький на глазном дне. Сетчатка - это нервная ткань, она не терпит гипоксии.

Если (...) сосуд закрывается, возникают зоны ишемии, воспаление, отек. И эта часть сетчатки уже не работает", - рассказал Коновалов.

Врачи также добавили, что если нарушение коснется главной артерии сетчатки, то это приведет к полной потере зрения. Чтобы этого не произошло, Малышева посоветовала употреблять статины - препараты, снижающие уровень холестерина в крови.