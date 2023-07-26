Этот старинный рецепт поможет уменьшить симптомы варикоза

Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru расскажет о старом натуральном средстве, которое помогает уменьшить симптомы варикоза. Попробуй его, результаты не заставят себя ждать.

В наше время есть множество косметических и лечебных средств, которые помогают уменьшить размеры расширенных вен при варикозе. Для снятия воспаления в них обычно используются активные вещества, содержащиеся в различных натуральных ингредиентах.

Однако, многие из этих средств слишком дороги, и они не всегда дают ожидаемый результат.

В этой статье мы расскажем об одном интересном и, что важно, 100% натуральном и экономичном рецепте, с помощью которого можно улучшить кровообращение в ногах и уменьшить симптомы варикоза. Хочешь с ним познакомиться?

Как бороться с варикозом и улучшить кровообращение

В этом домашнем средстве от варикоза полезные свойства моркови соединяются с целебными свойствами геля алоэ вера и яблочного уксуса. Такая комбинация помогает снять воспаление и улучшить кровообращение.

Кремообразная консистенция этого средства облегчает его применение как наружного средства при массаже. Такой массаж способствует уменьшению чувства тяжести в ногах и боли.

Морковь - овощ, богатый антиоксидантами, способствующими улучшению кровообращения и оксигенации клеток. Бета-каротины, содержащиеся в моркови, оказывают успокаивающий эффект, а клетчатка и витамины повышают эластичность кожи.

Гель алоэ вера, благодаря высокому содержанию в нем необходимых аминокислот, воды и витаминов, действует как натуральное противовоспалительное и сосудорасширяющее средство.

Витамины С и Е способствуют рассасыванию тромбов в крови, улучшению кровообращения и замедлению старения клеток.

Для усиления эффекта добавляется яблочный уксус, натуральное тонизирующее средство, которое активизирует кровообращение и уменьшает размеры пораженных варикозом вен.

Этот ингредиент действует также как анальгетик и расслабляющее средство; в результате уменьшается ощущение напряжения и боли в ногах.

Как приготовить это натуральное средство для борьбы с варикозом?

Это натуральное средство для борьбы с варикозом помогает уменьшить сосудистые "паучки" и расширенные вены темно-красного и синего цвета.

Благодаря постоянному применению этого средства, их размер уменьшается, и они уже не так сильно видны.

Ингредиенты

2 большие моркови

2 листа алоэ вера

5 ложек яблочного уксуса (50 мл)

Приготовление

Позаботься о том, чтобы морковь была экологически чистая и хорошего качества. Почисти ее и порежь на несколько кусков (так легче будет готовить пюре).

Можно делать пасту из моркови прямо в блендере, но лучше морковь предварительно отварить; тогда консистенция пасты будет лучше.

Затем надрежь ножом листья алоэ вера и извлеки из них гель.

Помести все это (вместе с яблочным уксусом) в блендер.

Включи блендер на несколько секунд, чтобы получился однородный крем.

Способ применения

Прежде чем наносить на кожу этот крем, сделай эксфолиацию. После удаления омертвевших клеток крем будет лучше впитываться в кожу.

Затем нанеси крем на пораженные варикозом места и делай мягкий массаж.

После этого крем должен впитываться в кожу 30-40 минут, затем его нужно смыть холодной водой.

Для того, чтобы быстро добиться хороших результатов, повторяй эту процедуру ежедневно.

Если не можешь делать ее каждый день, занимайся этим хотя бы три раза в неделю .

. Дополнительно к этой процедуре можно дважды в день наносить на пораженные места яблочный уксус. Тогда результаты будут еще лучше.

У тебя варикозное расширение вен? Тогда приготовь это домашнее средство и применяй его, следуя приведенным рекомендациям. Не забывай также пить достаточное количество воды и есть продукты, богатые витамином Е, необходимыми жирными кислотами и микроэлементами.

Помни, что если не лечить варикоз, состояние вен, кожи и всего организма может ухудшиться, и эта проблема станет очень серьезной. Если это средство не помогает тебе и вызывает боль, обратись к врачу. Он поможет подобрать другие средства и способы борьбы с варикозом.