Разработан новый точечный способ терапии рака

Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук Китая (CAS) разработали точечный способ терапии рака. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработка представляет собой технологию нового вида акустического пинцета, который позволяет производить движение целевого объекта с помощью акустической волны. Благодаря высокой проницаемости тканей и мощному воздействию такие пинцеты стали гораздо эффективнее оптического и магнитного пинцетов в уничтожении раковых клеток.

Китайские специалисты создали голографические акустические пинцеты с фазированной решеткой (PAHAT). Они основаны на плоскостном матричном преобразователе высокой плотности, который генерирует объемные трехмерные акустические волны.

Исследователям удалось точно контролировать бактерии, уничтожающие раковые клетки, так, чтобы они достигали очага поражения в соответствии с заранее намеченным планом. В результате технология эффективно замедлила рост опухоли.