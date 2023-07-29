Ученые создали звуковой пинцет для лечения рака

Ученые из Шэньчжэньского института передовых технологий Академии наук Китая (CAS) предложили способ терапии рака с помощью генетически модифицированных бактерий, управляемых звуковыми волнами. Выводы работы опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи создали звуковой пинцет для управления бактериями, которые могут быть использованы для уничтожения раковых клеток. Ученые генетически модифицировали бактерии, сделав их более чувствительными к звуковым волнам. В предложенном учеными методе акустическая волна направляет микробов к раковой опухоли. Исследователи протестировали метод на живых мышах, подтвердив эффективность накопления бактерий в опухоли.

В основе пинцета - преобразователь, который генерирует объемные трехмерные акустические волны. Звуковым волнам проще пройти через ткани организма, чем магнитному или световому излучению. Благодаря этому разработанный учеными пинцет может стать прорывом в таргетной терапии рака, при которой лечение сфокусировано на воздействии на опухоль и почти не затрагивает здоровые ткани - это обеспечивает высокую эффективность лечения при минимуме побочных эффектов.