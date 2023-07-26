Илон Маск обновил логотип Twitter в третий раз

Илон Маск вновь изменил логотип социальной сети Twitter. Об этом сообщает The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь в новом логотипе линии буквы X стали толще. При этом вскоре Илон Маск объявил, что в будущем снова изменит логотип.

"Мне не нравятся толстые линии, поэтому я откатываю изменения", - заявил Маск. Он также отметил, что логотип соцсети со временем будет меняться.

Обновленный логотип с более толстыми полосами незначительно отличается от первоначального дизайна и больше напоминает вариант, который был предложен пользователем Twitter Сойером Мерриттом.

В середине июля Маск объявил о ребрендинге Twitter в X и сказал, что если кто-то покажет ему "достаточно хороший" логотип, он переименует соцсеть уже на следующий день. Позже Маск закрепил твит от Мерритта, содержащий видео с первоначальным логотипом X.

Маск уже неоднократно заявлял, что это промежуточный дизайн. Когда бизнесмен определится с окончательным дизайном логотипа, неизвестно. Буква X уже появилась в веб-версии соцсети, однако на логотипах приложений Twitter для Android и iOS все еще нарисована синяя птица, от которой Маск обещал избавиться.