Стоматолог рассказал об ошибках при чистке зубов

Регулярная гигиена полости рта, выполняемая по правилам, позволяет предотвратить развитие кариеса, рассказал стоматолог-ортодонт, вице-президент общества лингвальных ортодонтов России, кандидат медицинских наук Андрей Жук.

Как передает Day.Az, об ошибках при чистке зубов он предупредил в беседе с "Вечерней Москвой".

Ошибкой он, в частности, назвал чистку зубов раз в день. "Основной негативный эффект от бактерий, питающихся остатками пищи и выделяющих кислоту, достигается в течение восьми часов после приема пищи. Именно поэтому, если человек чистит зубы один раз в сутки, то этого недостаточно", - сказал он, предложив чистить зубы три раза в день по одной минуте.

Игнорирование ирригатора и зубной нити, продолжил стоматолог, ведет к ухудшению качества чистки зубных промежутков. "Многие не знают, что межзубные промежутки являются самыми важными участками для чистки. Именно там чаще всего возникают кариозные процессы", - предупредил он.

По словам Жука, сохранить здоровье зубов невозможно без регулярного посещения врача-стоматолога и стоматолога-гигиениста один-два раза в год. "Даже при идеальном домашнем уходе со временем на поверхности зубов образуется плотная пленка из гликопротеина. Она является идеальной средой для размножения бактерий", - объяснил он.