Как хроническая боль в колене влияет на риск деменции

Ученые из Ноттингемского Университета выяснили, что хроническая боль в колене при остеоартрите связана с повышенным риском когнитивных нарушений, но не является их причиной. Результаты опубликованы в The Journal of Pain, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели эксперименты на взрослых самцах крыс. Часть из них получала инъекции монойодацетата в колено, а другая часть служила контролем и получала инъекции плацебо (физиологического раствора). Монойодацетат - токсичное вещество, при введении в колено вызывающее воспаление и боль как при остеоартрите. Эксперимент показал, что боль в колене не вызывала когнитивных нарушений у животных.

Другое исследование, проведенное в Ноттингемском университете, ранее подтвердило, что у людей с остеоартритом коленного сустава действительно наблюдаются когнитивные нарушения, связанные с болью. Как предполагают авторы новой работы, когнитивные нарушения при остеоартрите могут быть связаны с другими факторами: приемом обезболивающих, пожилым возрастом, психологическими и социально-экономическими факторами.