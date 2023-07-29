Названа диета для снижения уровней холестерина и сахара в крови

Ученые из Сиднейского университета выяснили, что вегетарианская диета может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы провели обзор 20 высококачественных исследований, в которых приняли участие в общей сложности почти 1900 взрослых. Средний возраст пациентов в каждом из экспериментов колебался от 28 до 64 лет, за ними наблюдали от двух месяцев до двух лет. Все работы были опубликованы в США, Европе, Азии или Новой Зеландии в период с 1990 по 2021 год. Участники исследований страдали сердечными заболеваниями или имели высокий риск болезней сердца, например, из-за диабета.

Диеты варьировались от веганской низкожировой (при этом животные продукты исключаются полностью) до вегетарианских диет, разрешающих употребление молочных продуктов или яиц.

Анализ показал, что у людей, которые придерживались вегетарианской диеты в течение шести месяцев, наблюдалось снижение уровня холестерина, сахара в крови и массы тела - эти показатели связаны со здоровьем сердечно-сосудистой системы. Однако значимого влияния на контроль артериального давления не наблюдалось. В целом, исследователи оценили эффект вегетарианства как "скромный, но значительный".

"Пациенты из группы высокого риска должны сделать все, что в их силах, так как иногда лекарств недостаточно. Такие соединения, как флаванолы, содержащиеся в ягодах, чае и какао, помогают поддерживать здоровье и нормальное функционирование клеток артерий", - отметили ученые.