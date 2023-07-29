Найден новый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые из Университетской больницы Осаки выяснили, что отсутствие чистки зубов перед сном связано с высоким риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов в возрасте 20 лет и старше. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании проанализировали данные 1675 пациентов, госпитализированных в Осаке. Отсутствие чистки зубов перед сном было связано с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В целом люди, которые чистили зубы утром или утром и вечером значительно реже умирали из-за проблем с сердцем по сравнению с теми, кто не чистил зубы вообще.

Мужчины пропускали вечернюю чистку зубов в четыре раза чаще женщин. Многие из этих пациентов упоминали, что они употребляли алкоголь на ночь, из-за чего слишком уставали и не могли чистить зубы. Общая незаинтересованность в гигиене полости рта - еще одна причина, по которой люди не чистили зубы на ночь и после обеда.

Ученые предполагают, что потеря зубов из-за заболеваний пародонта или кариеса ухудшает эффективность жевания и общее здоровье, что приводит к развитию болезней сердца. Кроме того, нарушение баланса кишечных бактерий из-за бактерий полости рта или непосредственное заражение тканей сосудов и сердца бактериями полости рта также могут объяснить повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний при плохой гигиене.

Авторы подчеркнули, что их результаты неприменимы к здоровым людям, так как в исследовании участвовали госпитализированные пациенты с проблемами со здоровьем.