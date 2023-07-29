Ученые нашли способ улучшить срастание переломов воздействием на иммунитет

Ученые из Университета Ульма выяснили, что сильный психологический стресс ухудшает рост костей и заживление переломов. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследовательская группа, в которую вошли ученые из Канады и Японии, смогла продемонстрировать, что при стрессе определенные иммунные клетки (нейтрофильные гранулоциты) стимулируют выделение гормонов стресса катехоламинов. Последние локально воздействуют на кость, замедляя превращение хрящевых клеток в костные, тем самым ухудшая рост костей и заживление переломов.

Ученые подтвердили, что этот механизм наблюдается у пациентов с переломами лодыжки. Также они создали генетически модифицированных мышей с заблокированными адренорецепторами. Они были нечувствительны к действию катехоламинов и потому не имели проблем с заживлением костей при стрессе.

Выводы исследования могут вскоре улучшить лечение переломов и других массивных травм. Теперь будет целесообразно учитывать наличие стресса в истории болезни пациента. При определенных обстоятельствах может иметь смысл использовать бета-блокаторы, блокирующие воздействие катехоламинов на сердце, чтобы ослабить негативное влияние гормонов стресса на заживление костей.