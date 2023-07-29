Названо средство для улучшения здоровья при сильном повреждении почек

Ученые из Технического университета Мюнхена выяснили, что пациенты с почечной недостаточностью, которые выполняют легкие физические упражнения, лучше себя чувствуют и реже попадают в больницу, чем пациенты с малоподвижным образом жизни. Исследование опубликовано в NEJM Evidence, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серьезные нарушения функции почек требуют проведения диализа несколько раз в неделю. Эта процедура позволяет очистить кровь от продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости.

В исследовании приняли участие около тысячи пациентов из 21 диализного центра в Германии. В течение года половина участников выполняла упражнения по крайней мере один-три раза в неделю. Тренировки включали 30 минут аэробики на велотренажере и 30 минут силовых упражнений с отягощением, эспандерами и мячами. Обучение проводили специалисты по движению, нагрузки были адаптированы под возможности каждого пациента. Другая половина участников жила как обычно и служила контрольной группой.

Через год здоровье участников исследования, прошедших обучение тренировкам, значительно улучшилось. По сравнению с началом эксперимента они смогли выполнить больше повторений в одноминутном тесте "сядь-встань" и пройти большее расстояние за шесть минут. В контрольной группе эти значения были даже ниже в конце периода исследования, чем в начале.

Активные участники провели в среднем два дня в больнице во время исследования по сравнению со средним показателем в пять дней в контрольной группе.

Исследователи считают, что программы упражнений должны предлагаться всем пациентам на диализе.