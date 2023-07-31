Вакцину от болезни Альцгеймера успешно протестирована

Ученые из Университета Дзюнтендо в Токио разработали вакцину для уничтожения стареющих клеток мозга. Тестирование на мышах показало, что препарат уменьшил количество амилоидных бляшек в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, а также улучшил сознание животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, исследование представлено на научных сессиях Американской ассоциации кардиологов.

Новая вакцина нацелена на гликопротеин SAGP, ассоциированный со старением. Другое исследование ранее показало, что он вырабатывается в больших количествах в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Для проверки эффективности вакцину SAGP вводили молодым мышам с изменениями мозга, подобными тем, что наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера. Обычно у людей на поздней стадии болезни Альцгеймера отсутствует тревога, а это значит, что они не осознают происходящее вокруг. Мыши, получившие вакцину, испытывали тревогу, то есть они были более осторожными и лучше осознавали окружающие их вещи - признак, который может указывать на смягчение симптомов болезни. Также поведенческий тест в лабиринте показал, что получившие вакцину SAGP мыши значительно лучше реагировали на окружающую среду, чем те, кто получил вакцину плацебо.

Вакцина заметно уменьшила отложения токсичного белка бета-амилоида в коре головного мозга, которая отвечает за обработку речи, внимание и решение проблем. Его накопление в мозге и дальнейшее слипание в бляшки ранее было связано с симптомами деменции. Кроме того, несколько воспалительных биомаркеров болезни Альцгеймера также были снижены.

Предыдущие исследования с использованием различных вакцин для лечения болезни Альцгеймера на моделях мышей показали уменьшение отложений амилоидных бляшек и воспалительных факторов, но новая работа стала первой, в которой были обнаружены поведенческие улучшения.

"Болезнь Альцгеймера в настоящее время составляет от 50% до 70% пациентов с деменцией во всем мире. Новый тест вакцины на мышах в нашем исследовании указывает на потенциальный способ предотвратить или изменить болезнь. Будущая задача будет состоять в том, чтобы добиться аналогичных результатов у людей", - отметили авторы.