Найден самый мутировавший вариант COVID-19

Команда вирусологов из Университета Миссури (США) обнаружила у пациента из Индонезии самый мутировавший вариант Covid-19 за всю историю пандемии. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает новостной портал DailyMail со ссылкой на специалистов.

Этот вариант "дельта" имеет 113 мутаций, что вдвое превышает число мутаций в "Омикроне". Причем 37 новых мутаций затрагивают шиповидный белок, который коронавирус использует для захвата человека.

Считается, что мутации в вирусе были вызваны хроническим протеканием инфекции. В этом случае пациент вместо того, чтобы победить вирус в течение нескольких недель, страдает от продолжительной инфекции. Такие хронические инфекции обычно возникают у пациентов с ослабленной иммунной системой.

По словам ученых, потенциально такой вирус может обойти защиту организма человека, что вызовет новую волну заболеваемости. Однако обнаруженный вариант был только у одного пациента, поэтому пока неясно, имеет ли этот штамм какой-либо потенциал для дальнейшего распространения и заражения других людей.