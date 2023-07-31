Исследователи из Института Макса Планка в Германии обнаружили гигантские вирусы в почве Массачусетса. Эти патогены отличаются странным строением, которое раньше не было зафиксировано. Препринт исследования (версия исследовательской работы, опубликованная до размещения в рецензируемом научном журнале) был опубликован в репозитории bioRxiv.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, авторы использовали трансмиссионную электронную микроскопию для анализа проб почвы. В них ученые обнаружили гигантские вирусы шириной до 635 нанометров. Это не самые большие представители группы, однако гораздо больше тех патогенов, которые обычно заражают людей. Так, например, COVID-19 имеет размеры 50-140 нм.

Они также имели странную форму: один из них был похож на черепаху, а другой на медузу Горгону, еще один выглядел как пятиконечная звезда. Также ученые идентифицировали семейство больших вирусов, из которых выходили "ножки" разной длины.

"Электронная микроскопия выявила поразительное разнообразие вирусоподобных частиц. Удивительно, но несколько сотен граммов лесной почвы содержали большее разнообразие, чем все известные гигантские вирусы вместе взятые", - отметили авторы.