Врач опровергла распространенные мифы о заболеваемости ОРВИ летом

Большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, имеют сезонное распространение в осенние и зимние месяцы. Однако есть респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, то есть в летние месяцы. К ним относятся, например, энтеровирусы и вирус парагриппа. Об этом "Газете.Ru" рассказала Светлана Куприна, врач-терапевт, врач УЗД "ИНВИТРО-Воронеж", передает Day.Az.

"Причина вирусной инфекции - контакт с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета", - пояснила врач.

А вот простуда от сквозняка в жару, по словам медика, является не более чем распространенным мифом.

"Проблемой теоретически может являться резкая смена температур, когда человек после нахождения на жаре попадает в помещение с температурой значительно ниже уличной, в котором есть еще сквозняк. Потоотделение, которое повышается при высокой температуре, чтобы охладить тело, способствует еще большему охлаждению на ветру или сквозняке. Такое воздействие должно быть достаточно экстремальным, чтобы вызвать какие-то проблемы у здорового человека. Однако у здорового человека пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий", - рассказала эксперт.

Кроме этого, не может привести к простуде и сон с открытыми окнами в жару. Как и кондиционеры, которые при правильной эксплуатации вреда не представляют.

"Проблемы возникают, когда перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом превышает 10 градусов. В таком случае возникает риск переохлаждения, который более опасен для людей с хроническими респираторными заболеваниями - у них выше риск активации собственной патогенной флоры. Также необходимо регулярно менять фильтры кондиционера и при необходимости использовать увлажнитель воздуха", - пояснила она.

Заболеть простудой от мороженого - еще один широко распространенный миф.

"То, что мы называем простудой, это вирусное заболевание, передается от больного человека и никак не связанo c употреблением мороженого. У некоторых людей могут быть болезненные ощущение в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду. Однако нет никаких достоверных данных об обострении хронических заболеваний уха, горла и носа из-за употребления мороженого. Более того, мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине", - подчеркнула врач.