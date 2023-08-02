Назван простой способ улучшить когнитивные способности во сне

Неврологи из Калифорнийского университета (США) установили, что запах эфирных масел во время сна помогает улучшить когнитивные способности пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience (входит в группу Frontiers), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие пожилые люди в возрасте от 60 до 85 лет. В начале исследования авторы оценили когнитивные способности участников, затем добровольцев разделили на две группы. Всем были выданы специальные диффузоры, которые включались ночью на два часа. Первая группа получила картриджи с эфирными маслами, а вторая с плацебо. Затем ученые вновь оценили умственные способности участников.

Результаты показали, что когнитивные способности участников первой группы увеличились на 226% по сравнению с контрольной группой. МРТ мозга также показало лучшую целостность проводящего пути мозга, называемого левым безымянным пучком. Это путь, соединяющий медиальную височную долю с префронтальной корой, отвечающей за принятие решений. Участники также отметили, что стали крепче спать.

По словам исследователей, результаты их исследования подтверждают выводы ученых о связи между обонянием и памятью.