Назван фактор, влияющий на выживаемость при раке головы

Ученые из Университета здравоохранения Северной Каролины обнаружили два новых подтипа рака головы и шеи, связанного с вирусом папилломы человека (ВПЧ). Исследование, которое позволит эффективнее лечить пациентов, исходя из особенностей опухоли, опубликовано в журнале PNAS, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Случаи плоскоклеточного рака головы и шеи (HNSCC), часто связанного с ВПЧ, быстро растут по всей территории Соединенных Штатов. Чтобы определить, почему одни люди лучше реагируют на лучевую терапию, чем другие, авторы новой работы проанализировали образцы опухолей и медицинские данные прошедших лечение пациентов.

Они выяснили, что связанный с ВПЧ рак головы и шеи можно разделить на два различных подтипа, которые определяют, насколько хорошо пациенты будут реагировать на терапию.

Анализ генов в образцах опухолей показал, что в них различается активность молекулы NF-kB, которая управляет работой набора генов и играет важную роль в воспалении и гибели клеток при связанном с ВПЧ раком головы и шеи. Опухоли с низкой активностью NF-kB были связаны с худшими прогнозом и выживаемостью, в то время как опухоли с высокой активностью - с лучшим.

В настоящее время многие пациенты с раком головы и шеи лечатся высокими дозами облучения в сочетании с химиотерапией. Но побочные эффекты, в том числе мышечный фиброз, трудности с глотанием и уплотнение артерий, могут длиться всю жизнь. Новые данные могут быть использованы для выбора оптимального метода лечения.