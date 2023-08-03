Деменцию можно предсказать за семь лет до симптомов

Ученые из Университета Джонса Хопкинса выяснили, что низкий уровень белка NPTX2 в спинномозговой жидкости, связанного с обучением и памятью у мышей, может предсказать появление умеренных когнитивных нарушений за несколько лет до симптомов. Исследование опубликовано в журнале Annals of Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 269 людей, преимущественно белых в возрасте 57,7 лет. Ученые отслеживали изменения уровня белка NPTX2 в спинномозговой жидкости пациентов в течение нескольких лет. Ранее он был связан со способностью мышей к обучению и запоминанию.

У 77 пациентов развились умеренные когнитивные нарушения или деменция в течение семи лет от начала исследования. У 88% из них была диагностирована болезнь Альцгеймера.

У людей с умеренными когнитивными нарушениями уровень белка NPTX2 был в среднем примерно на 15% ниже на исходном уровне по сравнению с теми, у кого не было нарушений. Разница оставалась значительной после учета других биомаркеров болезни Альцгеймера и генетических факторов.

Результаты могут лечь в основу новых способов лечения, диагностики и профилактики болезни Альцгеймера и других деменций.