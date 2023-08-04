Нейросеть научилась определять диабет по рентгеновским снимкам
Ученые из Университета Эмори (США) научили нейросеть определять риск развития диабета по рентгеновским снимкам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Новый алгоритм основан на вычислительном методе под названием глубокое обучение (deep learning). Искусственный интеллект тренировали на более чем 270 тысячах изображениях рентгеновских снимков и данных электронной медицинской карты 160 тысяч пациентов, чтобы он смог выявлять склонность к диабету за годы до того, как участникам ставили этот диагноз. Свои выводы модель строила на основе расположения жировой ткани в верхней части тела и брюшной полости.
Затем подход протестировали на 10000 испытуемых. Нейросеть предсказывала диабет точнее, чем простая модель, основанная только на клинических данных без изображений. В некоторых случаях рентген грудной клетки предупреждал о высоком риске диабета еще за три года до того, как пациенту ставился диагноз.
В будущем команда изучит, как модернизировать алгоритм. Также планируется внедрить модель в электронные медицинские системы, чтобы она могла предупреждать врачей о необходимости проведения традиционного скрининга пациентов с диабетом, отнесенных к группе высокого риска на основе результатов рентгенографии. Предполагается, что этот метод потенциально можно будет использовать для диагностики других нарушений, включая сосудистые заболевания, сердечную недостаточность и хроническую обструктивную болезнь легких.
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