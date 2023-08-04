Уникальная операция частично вернула парализованному человеку чувствительность и контроль над руками

Учёные из Института биоэлектронной медицины им. Файнштейна в Northwell Health рассказали об уникальной операции, которая вернула парализованному человеку чувствительность и подвижность рук, передает Day.Az со ссылкой на Popsci.

Как и во всех подобных случаях, речь идёт о мозговом имплантате, но не только.

Это первый случай, когда мозг, тело и спинной мозг парализованного человека были соединены электронным способом, чтобы долгосрочно восстановить движение и чувствительность. Когда участник исследования думает о движении руки или кисти, мы "перезаряжаем" его спинной мозг и стимулируем его мозг и мышцы, чтобы помочь восстановить связи, обеспечить сенсорную обратную связь и способствовать выздоровлению. Этот тип терапии, управляемой мыслями, меняет правила игры. Наша цель - однажды использовать эту технологию, чтобы дать людям, живущим с параличом, возможность жить более полной и более независимой жизнью. Чад Бутон, разработчик технологии и главный руководитель клинических испытаний

15-часовая операция была проведена Кейту Томасу (Keith Thomas). В 2020 году он попал в аварию и повредил позвоночник в районе позвонков C4 и C5, из-за чего полностью утратил чувствительность и способность двигаться ниже груди. Операция позволила Томасу частично вернуть чувствительность и контроль руками. Более того, в то время как в большинстве подобных экспериментов речь идёт о нейрокомпьютерном интерфейсе и пациент может управлять силой мысли теми же протезами только в лаборатории, Томасу повезло больше: за пределами лаборатории после операции он сохраняет контроль и чувствительность на определённом уровне. К тому же учёные говорят, что показатели со временем могут улучшиться.

Чтобы осуществить задуманное, команда Northwell Health сначала потратила месяцы на картирование мозга Томаса посредством МРТ, чтобы обнаружить точные области мозга, ответственные за движения рук конкретно этого пациента, а также области, отвечающие за ощущение прикосновения. Это разные области, так что в мозге Томаса два имплантата.

Затем система была подключена к системе искусственного интеллекта, которая должна была разобраться в том, какие сигналы мозга чему соответствуют.

Понадобилось четыре месяца работы, чтобы чувствительность восстановилась до такой степени, что Томас стал чувствовать прикосновения к рукам. Контроль вернулся до такого уровня, который позволял Томасу двигать руками, но тут подробностей нет.